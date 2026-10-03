Albóndigas de carne con verduras: una receta fácil, económica y lista en 40 minutos

Las albóndigas de carne con verduras son una alternativa práctica para quienes buscan preparar una comida completa, nutritiva y económica sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La combinación de carne vacuna, zanahoria, zapallito y salsa de tomate permite elaborar un plato tradicional que se adapta fácilmente a los gustos de toda la familia.

En Argentina, esta preparación forma parte de numerosas recetas familiares que se transmiten de generación en generación. Su versatilidad permite incorporar diferentes vegetales y acompañar las albóndigas con puré de papas, arroz o cualquier otra guarnición.

Una de las principales ventajas de esta receta es que se prepara en aproximadamente 40 minutos y utiliza ingredientes fáciles de conseguir. Además, las albóndigas pueden conservarse en la heladera o congelarse para consumirlas posteriormente.

Cómo preparar albóndigas de carne con verduras

La preparación consiste en combinar carne picada con vegetales rallados, huevo, pan rallado, queso y diferentes condimentos. Con esta mezcla se forman pequeñas albóndigas que posteriormente se cocinan en una salsa de tomate.

El resultado es una comida sabrosa, con una textura tierna y una combinación de ingredientes que aporta proteínas y vegetales en un mismo plato.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para elaborar esta receta es de 40 minutos.

La preparación de los ingredientes y el armado de las albóndigas requieren aproximadamente 15 minutos, mientras que la cocción en la salsa demanda otros 25 minutos.

Ingredientes

Para preparar cuatro porciones abundantes se necesitan:

500 gramos de carne picada vacuna.

1 zanahoria rallada.

1 zapallito rallado.

1 cebolla picada finamente.

2 dientes de ajo picados.

1 huevo.

4 cucharadas de pan rallado.

50 gramos de queso rallado.

Sal, pimienta y perejil fresco, a gusto.

2 cucharadas de aceite.

400 gramos de salsa de tomate, casera o envasada.

1 pizca de orégano.

Preparación paso a paso

1. Preparar los vegetales. Lavar y rallar la zanahoria y el zapallito. Es importante retirar el exceso de líquido de los vegetales utilizando un repasador limpio o papel de cocina. Esto permitirá obtener una mezcla con mejor consistencia.

2. Mezclar los ingredientes. Colocar la carne picada en un recipiente amplio e incorporar la zanahoria, el zapallito, la mitad de la cebolla picada, el ajo, el huevo, el pan rallado y el queso rallado. Agregar sal, pimienta y perejil fresco picado.

3. Integrar la preparación. Mezclar todos los ingredientes con las manos hasta conseguir una preparación uniforme. Si la mezcla resulta demasiado húmeda, incorporar una pequeña cantidad adicional de pan rallado.

4. Formar las albóndigas. Tomar pequeñas porciones de la preparación y formar bolitas aproximadamente del tamaño de una nuez grande. Presionarlas ligeramente para evitar que pierdan su forma durante la cocción.

5. Preparar la base de la salsa. Calentar el aceite en una sartén amplia e incorporar la mitad restante de la cebolla. Cocinar hasta que adquiera una apariencia transparente.

6. Incorporar el tomate. Agregar la salsa de tomate y condimentar con una pizca de orégano. Si la preparación está demasiado espesa, añadir una pequeña cantidad de agua. Calentar hasta que comience a hervir.

7. Agregar las albóndigas. Distribuir cuidadosamente las albóndigas dentro de la sartén, procurando colocarlas en una sola capa y evitando que queden amontonadas.

8. Cocinar a fuego moderado. Reducir la temperatura a fuego medio-bajo, tapar la sartén y cocinar durante aproximadamente 20 minutos. Es recomendable evitar movimientos bruscos para impedir que las albóndigas se desarmen.

9. Dar vuelta las albóndigas. Cuando haya transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo de cocción, girarlas cuidadosamente para conseguir que ambos lados queden bien impregnados con la salsa.

10. Comprobar la cocción. Verificar que las albóndigas estén completamente cocidas en su interior. Al pincharlas, sus jugos no deben presentar tonalidades rosadas. Para mayor seguridad, la carne picada debe alcanzar una temperatura interna de 71 °C.

11. Servir. Retirar del fuego y distribuir las albóndigas en los platos. Cubrirlas con la salsa de tomate y agregar perejil fresco picado para aportar aroma y sabor.

¿Cuántas porciones se obtienen?

Con las cantidades indicadas se pueden preparar cuatro porciones abundantes.

Se trata de una alternativa apropiada para compartir en familia, especialmente cuando se busca una comida rendidora que pueda acompañarse con diferentes guarniciones.

El puré de papas y el arroz blanco son dos opciones que combinan especialmente bien con la salsa de tomate.

Información nutricional

De acuerdo con los valores estimados para esta preparación, cada porción aporta aproximadamente 320 calorías, 18 gramos de grasas, 14 gramos de carbohidratos y 26 gramos de proteínas.

Estos valores son orientativos y pueden variar según el tipo de carne utilizada, los ingredientes elegidos y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar las albóndigas?

Una de las ventajas de esta preparación es que puede elaborarse con anticipación y conservarse para consumir durante los días siguientes.

Las albóndigas cocidas, junto con su salsa de tomate, pueden mantenerse en la heladera durante un máximo de tres días, siempre que se almacenen adecuadamente en un recipiente hermético.

También pueden congelarse para prolongar su conservación. En el freezer se mantienen en buenas condiciones durante aproximadamente dos meses.

Para consumirlas después de congelarlas, se recomienda trasladarlas a la heladera la noche anterior y permitir que se descongelen lentamente.

Al momento de recalentarlas, es conveniente utilizar fuego suave para evitar que la carne pierda humedad y se reseque. Deben calentarse completamente antes de servir.

Por su combinación de ingredientes, facilidad de preparación y posibilidades de conservación, las albóndigas de carne con verduras representan una opción práctica para incorporar al menú semanal y disfrutar de una comida tradicional elaborada en casa.



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