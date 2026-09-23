Ansiedad y presión arterial: por qué pueden confundirse y qué relación existe entre ambas

La ansiedad puede manifestarse no solamente a través de preocupación, miedo o tensión, sino también mediante diferentes síntomas físicos. El aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración y una intensa sensación de alerta forman parte de la respuesta natural del organismo frente al estrés.

Cuando estas manifestaciones incluyen palpitaciones, dificultad para respirar o malestar general, puede aparecer la duda sobre si se trata exclusivamente de ansiedad o de un problema relacionado con la presión arterial.

La diferenciación no siempre resulta sencilla a partir de los síntomas. Una de las razones es que la hipertensión habitualmente no presenta señales visibles, por lo que controlar los valores de presión y recurrir a una evaluación profesional resulta fundamental para determinar qué está ocurriendo.

La ansiedad puede elevar temporalmente la presión arterial

De acuerdo con especialistas citados por la publicación y con información de Mayo Clinic, los episodios de ansiedad pueden producir aumentos transitorios de la presión arterial, pero esto no significa que la ansiedad provoque necesariamente hipertensión arterial a largo plazo.

Frente a una situación que el organismo interpreta como amenazante o estresante, se liberan hormonas que producen una aceleración del ritmo cardíaco y un estrechamiento de los vasos sanguíneos.

Como consecuencia, la presión arterial puede aumentar mientras se mantiene ese estado de alerta.

La psicoterapeuta Jayne Leonard, citada por Medical News Today, explicó que estas respuestas fisiológicas pueden incrementar la presión durante el episodio y que, cuando disminuye la ansiedad, los valores generalmente regresan a sus niveles anteriores.

Michael Wheaton, profesor asistente de psicología en Barnard College, relacionó este mecanismo con la conocida respuesta de “lucha o huida”. El incremento del ritmo cardíaco y de la activación fisiológica prepara al cuerpo para reaccionar frente a un peligro percibido y puede producir temporalmente una elevación de la presión.

Los picos frecuentes también merecen atención

Aunque un incremento circunstancial no equivale a padecer hipertensión, la frecuencia con que ocurren estos episodios es un aspecto que debe considerarse.

Mayo Clinic advierte que los aumentos transitorios de presión que se repiten con mucha frecuencia, incluso diariamente, pueden dañar los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones de una forma similar a la presión elevada mantenida durante períodos prolongados.

Esto no significa que todas las personas que padecen ansiedad terminarán desarrollando hipertensión. La advertencia apunta a la importancia de evaluar la frecuencia de los episodios y las circunstancias en las que aparecen.

Qué dicen las investigaciones sobre ansiedad e hipertensión

La relación entre ambas condiciones también ha sido objeto de diferentes investigaciones científicas.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews encontró una asociación entre ansiedad e hipertensión en personas adultas.

La relación apareció tanto en estudios transversales como en investigaciones prospectivas. En estas últimas, que siguen a las personas durante períodos de tiempo, los resultados fueron compatibles con una mayor presencia de hipertensión entre quienes presentaban ansiedad.

Sin embargo, los investigadores advierten que este tipo de resultados no permite establecer por sí solo que exista una relación directa de causa y efecto.

Otro estudio publicado en International Journal of Hypertension describió el vínculo como complejo y potencialmente bidireccional. La ansiedad puede relacionarse con factores que favorecen el aumento de la presión, mientras que convivir con hipertensión —especialmente cuando el tratamiento no consigue controlarla adecuadamente— también puede provocar preocupación y ansiedad.

Cuando ansiedad e hipertensión aparecen juntas

La coexistencia de las dos condiciones también puede complicar el cuidado de la salud.

La revisión publicada en International Journal of Hypertension encontró que la presencia simultánea de ansiedad e hipertensión se relaciona con una menor adherencia a los tratamientos, dificultades en el funcionamiento cotidiano y una peor calidad de vida relacionada con la salud.

Por esta razón, los especialistas plantean la importancia de identificar ambos problemas y analizar conjuntamente sus factores de riesgo.

Hábitos que pueden influir sobre la presión arterial

Los hábitos cotidianos representan otra parte de la relación, aunque no constituyen una explicación única y tampoco afectan de la misma manera a todas las personas.

Mayo Clinic señala que quienes atraviesan períodos de ansiedad o estrés pueden tener una mayor tendencia a fumar, consumir alcohol o comer en exceso, comportamientos que pueden contribuir al aumento de la presión arterial.

Entre los factores compartidos por la ansiedad y la hipertensión, la revisión científica mencionó:

+ Edad.

+ Tabaquismo.

+ Consumo excesivo de alcohol.

+ Obesidad.

+ Exposición al plomo.

+ Ruido producido por el tránsito.

Los investigadores también analizaron posibles mecanismos relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y modificaciones de la microbiota intestinal, aunque señalan que todavía son necesarios más estudios para determinar con precisión qué papel desempeñan estos procesos.

Alcohol, cigarrillo y obesidad

El consumo de alcohol puede incrementar la presión arterial de una manera relacionada con la cantidad ingerida.

El tabaquismo, por su parte, puede modificar la regulación de la presión realizada por el sistema nervioso autónomo.

La obesidad también está relacionada con modificaciones de la función de los riñones y de la reabsorción de sodio.

Al mismo tiempo, estos factores vinculados al estilo de vida pueden influir tanto sobre la ansiedad como sobre el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Algunos medicamentos también pueden elevar la presión

Otro aspecto que debe considerarse son los tratamientos farmacológicos.

Según Mayo Clinic, determinados medicamentos utilizados para tratar la ansiedad y otras afecciones de salud mental pueden producir aumentos de la presión arterial.

La existencia de este posible efecto adverso no significa que una persona deba abandonar o modificar por su cuenta el tratamiento. Cualquier cambio en una medicación debe ser evaluado por el equipo de salud.

Cuándo es importante consultar

La evaluación profesional cobra especial importancia cuando la ansiedad comienza a interferir con las actividades cotidianas o cuando aparecen reiteradamente síntomas que también podrían estar relacionados con un problema cardiovascular.

Un profesional de salud mental puede evaluar la ansiedad y determinar qué tratamiento resulta apropiado, mientras que un control médico permite establecer si existen valores persistentemente elevados de presión arterial y, en ese caso, definir el abordaje necesario.

La principal diferencia es que la ansiedad puede producir un pico temporal de presión, mientras que la hipertensión implica valores elevados de manera persistente. Como esta última muchas veces no produce síntomas evidentes, las sensaciones físicas por sí solas no permiten establecer un diagnóstico.

Por este motivo, frente a episodios repetidos de palpitaciones, falta de aire, malestar o registros elevados de presión, la medición adecuada y la consulta con profesionales permiten determinar si se trata de una reacción circunstancial relacionada con el estrés, de hipertensión sostenida o de la coexistencia de ambas condiciones.

Fuente: Infobae