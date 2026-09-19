Exceso de calcio: cuáles son los riesgos para los riñones y el corazón

El calcio es uno de los minerales fundamentales para el funcionamiento del organismo. Además de intervenir en la formación y mantenimiento de los huesos y los dientes, participa en procesos relacionados con los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos y la liberación de determinadas hormonas.

Sin embargo, tener más calcio no necesariamente significa obtener mayores beneficios para la salud.

Cuando la concentración de este mineral en la sangre supera los valores considerados normales se produce una alteración denominada hipercalcemia, que puede tener consecuencias sobre diferentes órganos.

Entre las posibles complicaciones se encuentran problemas renales, debilitamiento de los huesos y trastornos digestivos y neurológicos. En situaciones graves también pueden producirse alteraciones del ritmo cardíaco.

¿Cuánto calcio necesita una persona por día?

Las necesidades de calcio cambian principalmente de acuerdo con la edad y el sexo.

Como referencia, para los adultos de entre 19 y 50 años se recomienda una ingesta cercana a los 1.000 miligramos diarios. La misma cantidad se establece para los hombres de entre 51 y 70 años.

En el caso de las mujeres de 51 a 70 años, la referencia aumenta a 1.200 miligramos diarios, cantidad que también se recomienda para los adultos a partir de los 71 años.

También existen límites máximos tolerables que contemplan todo el calcio consumido durante el día, tanto mediante alimentos y bebidas como a través de suplementos.

Hasta los 50 años, ese límite se encuentra alrededor de los 2.500 miligramos diarios, mientras que desde los 51 años disminuye a unos 2.000 miligramos.

Superar estas cantidades no significa necesariamente que una persona vaya a desarrollar hipercalcemia, pero puede aumentar la posibilidad de sufrir efectos adversos, especialmente cuando existe un consumo elevado de suplementos.

Los suplementos requieren especial atención

En personas sanas es poco frecuente que una alimentación normal provoque por sí sola niveles peligrosamente altos de calcio en sangre.

El riesgo puede aumentar cuando se utilizan suplementos de calcio o vitamina D en cantidades excesivas. Esto se debe a que el aporte de los comprimidos se suma al calcio que la persona ya obtiene diariamente mediante la alimentación.

Leche, yogur, queso y kéfir son algunas de las fuentes conocidas de este mineral. También está presente en alimentos como sardinas, salmón con espinas, tofu, brócoli y edamame, además de bebidas vegetales y cereales fortificados.

Por ese motivo, antes de comenzar una suplementación resulta importante considerar el aporte total de calcio de la dieta y consultar con un profesional de la salud.

Qué puede provocar un nivel elevado de calcio

Una de las causas más frecuentes de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario.

Las glándulas paratiroides se encuentran ubicadas en el cuello, detrás de la tiroides, y producen una hormona que participa en la regulación del calcio presente en la sangre.

Cuando una o varias de estas glándulas producen demasiada hormona paratiroidea, la concentración de calcio puede elevarse.

La hipercalcemia también puede estar relacionada con algunos tipos de cáncer, determinadas enfermedades renales, hipertiroidismo, trastornos genéticos y enfermedades granulomatosas.

Además, ciertos medicamentos, como el litio y algunos diuréticos tiazídicos, pueden contribuir al aumento de los niveles de calcio.

Cuáles son los principales síntomas

Uno de los aspectos que dificulta detectar tempranamente la hipercalcemia es que los casos leves pueden desarrollarse sin presentar síntomas.

A medida que aumenta la concentración de calcio pueden aparecer diferentes señales.

Entre ellas se encuentran cansancio, debilidad, náuseas, vómitos, estreñimiento, sed excesiva y necesidad de orinar con mayor frecuencia.

También pueden producirse problemas de concentración, confusión, dolores musculares u óseos, cálculos renales y una mayor fragilidad de los huesos.

En los cuadros más graves puede verse afectado el funcionamiento cerebral y aparecer confusión. Aunque es una complicación menos frecuente, también pueden registrarse alteraciones del ritmo cardíaco.

Si la hipercalcemia no recibe tratamiento, existe además la posibilidad de que termine comprometiendo la función de los riñones y debilitando progresivamente los huesos.

Cómo se detecta la hipercalcemia

Un análisis de sangre permite determinar si los niveles de calcio se encuentran por encima de los valores normales.

Una vez detectada la alteración, el médico puede solicitar otros estudios para determinar su origen. Entre ellos puede incluirse la medición de la hormona paratiroidea, además de pruebas complementarias que dependerán de los antecedentes y de la situación clínica de cada paciente.

El tratamiento tampoco es igual en todos los casos.

Dependiendo de la causa y de la gravedad, puede contemplar la suspensión de suplementos, cambios en la hidratación, medicamentos destinados a disminuir el calcio y el tratamiento específico de la enfermedad responsable del problema.

Cuando la causa es un hiperparatiroidismo primario, en determinados pacientes puede ser necesaria una intervención quirúrgica sobre las glándulas paratiroides.

Los cuadros graves, en tanto, pueden necesitar tratamiento intravenoso y atención hospitalaria.

La importancia de no automedicarse con suplementos

El calcio continúa siendo un nutriente esencial y no debe interpretarse que los alimentos que lo contienen representan un peligro para la población general.

El punto central está en evitar un consumo excesivo, especialmente mediante suplementos utilizados sin una indicación adecuada.

Antes de comenzar, aumentar o modificar una suplementación de calcio o vitamina D, es aconsejable consultar a un profesional de la salud, particularmente en personas que tienen antecedentes de cálculos renales, toman medicamentos regularmente o presentan síntomas compatibles con una alteración de los niveles de calcio.

Mantener un aporte adecuado de este mineral es importante para la salud, pero su consumo debe guardar equilibrio con las necesidades reales de cada organismo.

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