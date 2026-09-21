Pasar más de ocho horas sentado puede afectar la próstata y la vejiga: cuáles son las señales de alerta

Las extensas jornadas frente a una computadora, los trabajos de oficina y aquellas actividades que obligan a permanecer sentado durante muchas horas pueden tener consecuencias sobre la salud que van más allá de las habituales molestias musculares.

Especialistas en urología advierten que el sedentarismo prolongado puede estar asociado con una mayor aparición de molestias en el tracto urinario inferior de los hombres, afectando especialmente la próstata y la vejiga.

Una investigación publicada en agosto de 2026 en la revista científica Continence, con respaldo de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, encontró una relación entre una mayor cantidad de horas sentado y una mayor incidencia de incontinencia de urgencia y dolor al orinar. En contrapartida, una mayor actividad física se asoció con una menor presencia de estos síntomas.

Por qué estar tantas horas sentado puede generar problemas

El urólogo Gabriel Bastidas explicó que en personas con trabajos sedentarios pueden aparecer con mayor frecuencia síntomas como la necesidad de orinar, molestias en la zona perineal o cuadros compatibles con prostatitis crónica.

Según los especialistas citados, permanecer sentado durante períodos prolongados genera presión constante sobre la región perineal y periprostática. Esta situación puede modificar la circulación sanguínea local y favorecer procesos inflamatorios.

Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA) de Madrid, también señaló que cuanto mayor es el período durante el cual una persona permanece sin moverse, mayores pueden ser las probabilidades de desarrollar este tipo de molestias.

El problema puede presentarse especialmente entre quienes trabajan durante muchas horas frente a un escritorio y también entre conductores profesionales u otras personas cuya actividad laboral exige permanecer sentadas durante gran parte del día.

Levantarse cada 45 a 60 minutos

Una de las principales recomendaciones de los especialistas consiste en evitar permanecer sentado durante períodos superiores a los 45 o 60 minutos consecutivos.

No significa que sea necesario abandonar un empleo de escritorio ni realizar ejercicios intensos durante la jornada laboral. La clave está en interrumpir regularmente los períodos de inmovilidad.

Acciones cotidianas tan sencillas como levantarse para buscar agua, caminar mientras se mantiene una conversación telefónica o utilizar las escaleras en lugar del ascensor pueden ayudar a incorporar movimiento a la rutina.

También se recomienda complementar estas pausas con caminatas de al menos 30 minutos diarios.

La actividad física regular aporta, además, otros beneficios para la salud y contribuye a mantener un peso corporal saludable, otro de los factores relacionados con el cuidado de la próstata.

Las señales que no deberían ignorarse

Más allá de las medidas preventivas, los especialistas remarcan la importancia de prestar atención a determinados síntomas urinarios.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Presencia de sangre en la orina.

Dolor o molestias al orinar.

Dificultad para comenzar a orinar.

Problemas para detener el chorro de orina.

Sensación de no haber vaciado completamente la vejiga.

Necesidad de levantarse frecuentemente durante la noche para ir al baño.

La aparición de alguno de estos síntomas, especialmente cuando se presenta por primera vez o aumenta con el paso del tiempo, requiere una evaluación médica que permita establecer su causa.

La importancia de consultar a tiempo

Los especialistas advierten que esperar a que los síntomas desaparezcan espontáneamente puede retrasar el diagnóstico de un problema que requiere tratamiento.

La consulta con un profesional permite determinar si las molestias están vinculadas con la próstata, la vejiga u otra alteración del sistema urinario y establecer, cuando corresponda, el tratamiento adecuado.

En este sentido, la prevención no requiere necesariamente cambios drásticos en la rutina. Interrumpir las largas horas sentado, caminar regularmente e incorporar actividad física pueden contribuir a disminuir los efectos asociados con el sedentarismo.

Para quienes pasan ocho horas o más frente a un escritorio, el mensaje de los especialistas es sencillo: incorporar pequeñas pausas de movimiento a lo largo del día puede convertirse en un hábito importante para proteger la salud urinaria y general.



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