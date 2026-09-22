Qué comer durante la gripe: los alimentos que ayudan a recuperar energía y mantenerse hidratado

Atravesar una gripe puede provocar mucho más que congestión, dolor corporal o cansancio. En muchas personas también aparece una marcada disminución del apetito que, combinada con la fiebre y otros síntomas, puede favorecer la pérdida de líquidos, energía y nutrientes.

En ese contexto, mantener una hidratación adecuada y elegir alimentos fáciles de tolerar puede contribuir al bienestar durante la recuperación. Sin embargo, los especialistas remarcan que ningún alimento por sí solo cura la gripe ni reemplaza un tratamiento médico cuando este resulta necesario.

La nutricionista Beth Czerwony, consultada por Cleveland Clinic, recomienda adaptar la alimentación al estado de cada persona y priorizar aquello que pueda consumirse sin incrementar las náuseas, las molestias digestivas o la irritación de garganta.

La hidratación, una de las principales prioridades

La fiebre y la transpiración aumentan la pérdida de líquidos. Si además aparecen vómitos o diarrea, el riesgo de deshidratación puede ser mayor.

El agua representa una de las primeras opciones y, cuando existe malestar estomacal, puede resultar más sencillo beberla mediante pequeños sorbos distribuidos a lo largo del día.

Cuando se han perdido cantidades importantes de líquido debido a fiebre, vómitos o diarrea, las bebidas que contienen electrolitos pueden ayudar a reponer las sales minerales perdidas.

Existen algunas señales que pueden advertir sobre una posible deshidratación, entre ellas orina oscura, mareos, sequedad de boca, cansancio inusual o una disminución considerable de la cantidad de veces que se orina. Frente a estos síntomas, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Infusiones para aliviar algunas molestias

Las bebidas calientes también pueden resultar reconfortantes cuando existe congestión o irritación de garganta.

Las infusiones sin cafeína son una alternativa. Entre ellas se encuentra el té de menta, cuyo mentol puede producir una sensación refrescante y hacer temporalmente más confortable la respiración.

También pueden consumirse infusiones de equinácea, hibisco o saúco. No obstante, estas bebidas no sustituyen la atención médica ni los tratamientos indicados por profesionales.

Sopas y caldos: una alternativa sencilla y nutritiva

Los caldos y las sopas aparecen entre las preparaciones recomendadas porque permiten combinar líquidos, calorías y diferentes nutrientes en una comida relativamente fácil de consumir.

Además, el vapor y la temperatura de estas preparaciones pueden proporcionar un alivio transitorio frente a la congestión nasal.

La tradicional sopa de pollo es una posibilidad, aunque no es la única. Una sopa puede enriquecerse incorporando verduras, arroz, papa, huevo u otras fuentes de proteínas, lo que permite recuperar gradualmente nutrientes sin recurrir a platos demasiado pesados.

Qué comer cuando empieza a regresar el apetito

A medida que disminuyen los síntomas y vuelve el deseo de comer, los especialistas aconsejan comenzar con pequeñas cantidades.

Entre las alternativas que suelen ser bien toleradas aparecen:

Tostadas y galletas saladas.

Avena.

Banana.

Puré de manzana.

Huevos.

Yogur.

Sopas y caldos.

Frutas y verduras.

La tolerancia, sin embargo, puede variar considerablemente de una persona a otra. Si determinado alimento provoca más náuseas, dolor abdominal o malestar, resulta conveniente suspenderlo temporalmente.

Frutas y verduras para incorporar vitamina C

Durante la recuperación también pueden incorporarse alimentos naturalmente ricos en vitamina C.

Entre ellos se encuentran naranja, kiwi, frutillas, melón, tomate, brócoli, coliflor, papa y pimiento rojo.

Algunos estudios sugieren que la vitamina C podría reducir ligeramente la intensidad o duración de determinados cuadros respiratorios. Sin embargo, no cura la gripe ni debe considerarse un reemplazo de las indicaciones médicas.

Cuando existe poco apetito o resulta incómodo masticar, los jugos 100% de frutas o verduras sin azúcar agregada pueden utilizarse temporalmente. Los licuados constituyen otra posibilidad y pueden prepararse con frutas, verduras, leche o yogur, dependiendo de la tolerancia de cada persona.

Siempre que sea posible, se recomienda volver a consumir las frutas enteras, ya que de esta manera se conserva la fibra y se obtiene una mayor variedad de nutrientes.

Qué alimentos y bebidas conviene evitar

Durante un cuadro gripal también existen productos que pueden incrementar determinadas molestias.

El alcohol puede contribuir a la deshidratación, mientras que las bebidas con cafeína, como café, té negro, algunas gaseosas y energizantes, pueden interferir con el descanso o generar malestar estomacal en ciertas personas.

También es aconsejable limitar los productos con grandes cantidades de azúcar y las comidas excesivamente picantes. Estas últimas pueden irritar todavía más una garganta inflamada o provocar molestias digestivas.

No existe un menú único para recuperarse

Los especialistas destacan que no es necesario seguir una dieta rígida mientras se atraviesa una gripe. La prioridad es mantener una buena hidratación y consumir, dentro de lo posible, alimentos nutritivos que resulten agradables y fáciles de tolerar.

Los síntomas de la gripe pueden extenderse desde algunos días hasta alrededor de dos semanas. Si el cuadro empeora, aparecen señales de deshidratación o el apetito no regresa después de una semana, se aconseja realizar una consulta con un profesional de la salud.

En definitiva, agua, caldos, sopas, frutas, verduras y preparaciones sencillas pueden acompañar el proceso de recuperación y ayudar a recuperar progresivamente la energía, siempre teniendo en cuenta que la alimentación acompaña al organismo, pero no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico.



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