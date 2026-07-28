Así es el flexitarianismo, la dieta alimentaria que es tendencia en salud

La dieta flexitariana prioriza alimentos vegetales y admite carne o pescado de forma ocasional, según especialistas.
Salud28 de julio de 2026

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La dieta flexitariana es el nombre que acuñó la nutricionista Dawn Jackson Blatner para definir un enfoque que potencia alimentos vegetales pero permite consumir carne, pescado o lácteos con moderación. 

De qué se trata la dieta flexitariana

Es una propuesta intermedia entre el vegetarianismo estricto y la alimentación omnívora, pensada para quienes buscan un equilibrio sin dejar de disfrutar productos animales de vez en cuando.

Marina Domene, responsable del departamento de Nutrición de SHA Wellness Clinic, señala que no hay una definición única y literal: “En las guías clínicas de alimentación encontramos la definición de los términos de dieta vegana..., dieta vegetariana..., dieta ovolactovegetarina..., ovovegetariana... y lactovegetariana”.

Celebrities como Meghan Markle o Beyoncé han acercado el concepto al gran público, pero los expertos advierten que hace falta planificación. Vicente Javier Clemente, profesor de nutrición y entrenamiento de la Universidad Europea, remarca que “no es tan estricta como el veganismo o el vegetarianismo y permite más flexibilidad a la hora de elegir lo que se come”.
Los beneficios de la dieta

Entre las ventajas, la dieta suele aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales y reduce carnes rojas y procesadas.

Clemente explica que contempla una mayor ingesta de frutas, verduras, legumbres, nueces y granos enteros, mientras reduce el consumo de carnes rojas y procesadas. Y eso puede contribuir a una mejor salud del corazón, una menor incidencia de la diabetes tipo 2 y un mejor control del peso...

No obstante, no todas las afirmaciones que circulan están probadas: la idea de que garantiza menos riesgo de cáncer de colon no está cerrada científicamente, porque intervienen genética y estilo de vida.

Si la base alimentaria son productos vegetales frescos y poco procesados, el patrón sí se asocia con menos patologías metabólicas como diabetes e hipertensión.
Dificultades

Un punto débil posible es la falta de nutrientes presentes principalmente en animales. Clemente alerta: “Uno de los principales podría ser la posible falta de algunos nutrientes cruciales que son más abundantes en la carne y el pescado, como la vitamina B12, el hierro hemo o el omega-3, cuya deficiencia puede causar problemas de salud a largo plazo”.

LA CIEN

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