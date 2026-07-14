Vapear o fumar reduce 15% la capacidad física en jóvenes con pulmones sanos

Una disminución significativa en la capacidad física de los jóvenes se asocia tanto al uso de vapers o cigarrillos electrónicos como al consumo de tabaco, incluso en quienes presentan pulmones sanos y llevan estilos de vida activos.

Así lo indicó un estudio publicado en ERJ Open Research, que evaluó el desempeño de adultos de entre 18 y 30 años.Los resultados revelaron que el vapeo y el tabaquismo afectan la función respiratoria y vascular, provocando una reducción del 15% en la capacidad física respecto a quienes nunca han fumado ni vapeado.

El estudio se realizó con 75 voluntarios, divididos en tres grupos: un tercio nunca había fumado ni vapeado, otro tercio fumaba pero no había utilizado cigarrillos electrónicos, y el último tercio llevaba cerca de tres años usando vapeadores sin haber probado el tabaco convencional.

Todos presentaban función pulmonar normal en reposo y niveles similares de actividad física, consumo de cafeína y alcohol, lo que permitió comparar de manera precisa los efectos de cada hábito en jóvenes sanos.

Menor rendimiento físico y alteraciones vasculares

Cada participante realizó una prueba de ejercicio en bicicleta con incremento progresivo de la dificultad, durante la cual se midieron variables como la respuesta cardíaca, la respiración y la acumulación de lactato en sangre.

Los resultados mostraron que tanto los vapeadores como los fumadores presentaron menor captación de oxígeno y una capacidad de ejercicio inferior, en torno al 15% menos que el grupo que nunca había consumido estos productos.

Además, estos participantes eliminaron dióxido de carbono con menos eficacia y acumularon ácido láctico más rápido, lo que refleja un umbral de fatiga más bajo y una peor adaptación al esfuerzo.

Además del menor rendimiento, el estudio detectó que estos jóvenes sufrían más falta de aire y fatiga en las piernas durante el ejercicio. Ecografías y análisis de sangre revelaron signos de inflamación en los vasos sanguíneos de fumadores y vapeadores, lo que sugiere un impacto negativo en la salud vascular incluso en ausencia de síntomas clínicos o antecedentes de enfermedad pulmonar.

El doctor Azmy Faisal, autor principal del estudio y miembro de la Universidad Metropolitana de Manchester, señaló que tanto el vapeo como el tabaquismo provocan deterioro en la capacidad de ejercicio, dificultad para respirar y fatiga muscular intensa.

Faisal subrayó que el vapeo puede causar alteraciones dañinas en los vasos sanguíneos y reducir la eficiencia pulmonar durante la actividad física, con una pérdida de condición física similar a la observada en quienes fuman tabaco.

La investigación concluyó que el vapeo no puede considerarse una alternativa inocua al cigarrillo tradicional en lo que respecta al rendimiento cardiorrespiratorio y vascular. Tanto el tabaco como los cigarrillos electrónicos generaron efectos adversos similares en el organismo de los jóvenes sanos.

Estos hallazgos se suman a la preocupación internacional sobre el aumento del uso de vapeadores, especialmente entre quienes nunca fumaron y recurren a estos dispositivos por la percepción de que resultan menos perjudiciales.

El equipo de investigación relacionó estos resultados con el debate regulatorio en el Reino Unido, donde la Tobacco and Vapes Act 2026 prohíbe el vapeo a menores de 18 años y busca reducir su uso entre adultos jóvenes.

Faisal indicó que los datos del estudio ofrecen información relevante para el público, los profesionales de la salud y las autoridades, sobre los riesgos tempranos que implica el vapeo, sobre todo entre jóvenes adultos sin antecedentes de tabaquismo.

Además, el grupo planea nuevos estudios con resonancia magnética para analizar cómo el vapeo afecta el corazón, los pulmones y los músculos esqueléticos, y cuáles son los mecanismos que provocan una menor aptitud física.

Riesgos sanitarios y advertencias de especialistas

La doctora Stamatoula Tsikrika, integrante del grupo de expertos sobre tabaco y control del tabaquismo de la European Respiratory Society, y ajena a la investigación, advirtió: “Cada vez más jóvenes que nunca han fumado utilizan cigarrillos electrónicos. A medida que aumenta la popularidad del vapeo, también crece la preocupación de que se esté normalizando, funcionando como puerta de entrada a la adicción a la nicotina e introduciendo graves riesgos para la salud”.

“El 94% de los fumadores empiezan antes de los 25 años, y se estima que el 22% de los jóvenes de 15 a 16 años en Europa usan vaporizadores. Al establecer una prohibición generacional de la venta de productos con nicotina, el Reino Unido ha dado un paso trascendental hacia la protección de la salud de los jóvenes”, recordó.

Estas cifras refuerzan la preocupación por la normalización del vapeo en la juventud y su potencial para abrir la puerta a la adicción a la nicotina y a nuevos riesgos para la salud pública.

El estudio aporta evidencia sobre los efectos negativos a corto plazo del vapeo y el tabaquismo en la capacidad física y la salud vascular de los jóvenes, incluso en aquellos que llevan un estilo de vida activo y no presentan antecedentes pulmonares.

Estos resultados contribuyen a la discusión sobre la regulación y el control del consumo de cigarrillos electrónicos y tabaco en las nuevas generaciones.



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