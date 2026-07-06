5 beneficios comprobados de los tomates cherry para la salud, según la ciencia

Pequeños, dulces y fáciles de sumar a ensaladas, pastas, tostadas o colaciones, los tomates cherry son mucho más que un ingrediente decorativo. Su valor nutricional radica en que aportan agua, fibra, vitaminas, minerales y compuestos vegetales que pueden contribuir al cuidado de la salud cuando forman parte de una alimentación variada.

La evidencia científica sobre tomates cherry muestra que estas variedades contienen sustancias de interés nutricional. Un estudio publicado en Food Science and Biotechnology analizó 12 cultivares de distintos colores cosechados en Corea y evaluó su contenido de licopeno, ácido ascórbico —la forma química de la vitamina C—, polifenoles y actividad antioxidante.

Los autores observaron diferencias según el color y la variedad, pero confirmaron que los tomates cherry pueden aportar compuestos bioactivos relevantes dentro de una dieta saludable.

Los 5 beneficios de los tomates cherry comprobados por la ciencia

1.Ayudan a proteger las células del daño oxidativo

Estas verduras aportan antioxidantes, es decir, compuestos que ayudan a proteger a las células frente al daño producido por radicales libres. Entre ellos se destacan el licopeno, el pigmento que les da color rojo a muchos tomates; la vitamina C; y los polifenoles, sustancias presentes en frutas y verduras.

Los radicales libres son moléculas inestables que se generan normalmente en el cuerpo, pero que también pueden aumentar por factores como el estrés, el tabaco, la contaminación o una alimentación de baja calidad nutricional. Cuando se acumulan en exceso, pueden dañar estructuras celulares como proteínas, grasas y ADN. A ese proceso se lo conoce como estrés oxidativo.

En términos simples, los antioxidantes funcionan como una defensa natural frente a ese desgaste celular.

2.Pueden contribuir a la salud cardiovascular

Una revisión publicada en la revista Biology señaló que el consumo de tomate fue estudiado por su posible relación con la salud cardiovascular. Esto se debe a varios componentes presentes en el fruto, como el licopeno, la vitamina C, el potasio y otros antioxidantes.

El potasio contribuye al equilibrio de líquidos y participa en la regulación de la presión arterial, mientras que los antioxidantes pueden contribuir a reducir procesos asociados con inflamación y daño vascular.

Esto no significa que funcionen como tratamiento para la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, sino que pueden formar parte de una dieta rica en vegetales, legumbres, cereales integrales, frutas y grasas saludables.

3.Aportan fibra y pueden favorecer la saciedad

Los tomates cherry tienen un alto contenido de agua, bajo aporte calórico y una pequeña cantidad de fibra. Esa combinación los vuelve útiles para sumar volumen y frescura a las comidas sin aumentar demasiado el aporte energético del plato.

La fibra ayuda al funcionamiento digestivo y contribuye a la saciedad, es decir, a sentirse lleno por más tiempo. Por eso, los tomates cherry pueden ser una alternativa práctica para colaciones o entradas, especialmente cuando reemplazan snacks con más sal, grasas o calorías.

USDA Foods, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, describe a los tomates cherry frescos como un snack fresco, dulce y refrescante que puede comerse solo o agregarse a ensaladas, pastas y pizzas. También recuerda que los vegetales son naturalmente bajos en calorías y que pueden ayudar a reemplazar alimentos más calóricos dentro de una alimentación saludable.

4.Suman vitamina C, potasio y otros micronutrientes

También aportan micronutrientes necesarios para distintas funciones del organismo. La vitamina C participa en la formación de colágeno, una proteína importante para la piel, los vasos sanguíneos y otros tejidos. También interviene en funciones del sistema inmune y ayuda a mejorar la absorción del hierro de origen vegetal.

USDA Foods señala que sumar vegetales puede ayudar a aumentar la ingesta de fibra y potasio, dos nutrientes que muchas personas no consumen en cantidad suficiente.

La revisión publicada en Biology describe al tomate como una fuente de fitoquímicos y nutrientes, entre ellos licopeno, potasio, hierro, folato y vitamina C. También menciona otros antioxidantes presentes en el fruto, como beta-caroteno y compuestos fenólicos.

5.Su composición cambia según el color y la variedad

No todos los tomates cherry son iguales. El color, la variedad, el punto de maduración y las condiciones de cultivo pueden cambiar la cantidad de licopeno, vitamina C, polifenoles y otros compuestos. Por eso, un tomate cherry rojo puede tener un perfil distinto al de uno amarillo, naranja, verde o negro.

Una investigación publicada en la revista Plants analizó tres variedades de tomate cherry negro cultivadas en Vietnam y encontró diferencias en humedad, azúcares, antocianinas, licopeno, vitamina C y contenido fenólico. Las antocianinas son pigmentos naturales que dan colores morados, azules o rojizos a algunos alimentos vegetales y también se estudian por su actividad antioxidante.

Este punto es importante porque evita pensar en el tomate cherry como un alimento uniforme. Alternar colores y variedades puede aportar distintos pigmentos y compuestos vegetales, aunque sus efectos dependen del conjunto de la dieta y no de un solo alimento aislado.

El valor nutricional de los tomates cherry

Los tomates cherry son una forma simple de sumar verduras a la alimentación diaria. Tienen mucho contenido de agua, aportan pocas calorías y casi no contienen grasa, por eso pueden funcionar como una colación fresca o como un ingrediente liviano para completar ensaladas, pastas, tostadas y bowls.

Según USDA Foods, una taza de tomates cherry crudos, equivalente a unos 149 gramos, aporta aproximadamente:

27 calorías

5,8 gramos de carbohidratos

1,3 gramos de proteína

0,3 gramos de grasa

1,8 gramos de fibra

20,4 miligramos de vitamina C

353 miligramos de potasio

63 microgramos de vitamina A

cerca de 3.800 microgramos de licopeno

5 platos rápidos para comer con tomates cherry

1.Ensalada caprese rápida

Cortar tomates cherry al medio y combinarlos con mozzarella, albahaca, aceite de oliva y pimienta. Es una opción fresca para entrada o acompañamiento.

2.Tostadas con palta y tomates cherry

Untar palta sobre pan integral y agregar tomates cherry, limón, pimienta y semillas. Sirve como desayuno, merienda o comida liviana.

3.Pasta con tomates cherry salteados

Saltear tomates cherry con ajo, aceite de oliva y albahaca. Luego mezclarlos con pasta corta o integral. Es una preparación rápida y fácil de adaptar.

4.Bowl con arroz, legumbres y tomates cherry

Combinar arroz integral, garbanzos o lentejas, hojas verdes y tomates cherry. Se puede completar con huevo, pollo, atún o tofu.

5.Bruschetta con tomates cherry

Mezclar tomates cherry cortados con cebolla morada, albahaca, vinagre, aceite y pimienta, y servir sobre pan tostado. USDA Foods incluye una receta similar de bruschetta con tomates cherry, albahaca y vinagre.



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