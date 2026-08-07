Un anillo inteligente monitorea la glucosa y cetonas en sangre

Se trata de un dispositivo innovador creado por una universidad de EEUU. Su clave está en su método de extracción, mediante un hidrogel osmótico que funciona de manera indolora y sin necesidad de esfuerzo físico. 
Salud07 de agosto de 2026

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Un equipo de ingenieros de la Universidad de California - San Diego (UCSD), en EEUU, presentó un anillo inteligente que monitorea la glucosa y cetonas en sangre sin necesidad de que el paciente se someta a pinchazos. El dispositivo ubica la cantidad de biomarcadores químicos de forma continua y simultánea a través del sudor, con el diferencial de ir más allá de los datos biofísicos.

El investigador, y primer autor del estudio, Tamoghna Saha explicó en un comunicado de prensa que “los anillos comerciales solo aportan información biofísica, pero carecen de datos moleculares sobre marcadores bioquímicos que permitan comprender de manera más profunda el estado de salud de una persona”.

Crean un anillo inteligente que monitorea glucosa y cetonas en sangre sin pinchazos

La clave de este anillo reside en su método de extracción pasiva, ya que utiliza un hidrogel osmótico, un polímero blando que genera un gradiente de presión para extraer el sudor de la piel de manera indolora y sin necesidad de esfuerzo físico. Una vez que el sudor es succionado, se dirige por canales fluídicos hacia una matriz de sensores electroquímicos integrada en el anillo.

El dispositivo es un prototipo totalmente integrado que no solo contiene los sensores, sino también electrónica de bajo consumo y una batería flexible de óxido de zinc y plata, cuya duración es de hasta 12 horas de funcionamiento continuo. El anillo puede monitorear simultáneamente hasta cuatro biomarcadores de una lista que incluye glucosa, cetonas, vitamina C, ácido úrico, lactato y alcohol. Los datos obtenidos se envían de forma inalámbrica a una aplicación en el smartphone del usuario.

Un aliado para la diabetes

Uno de los usos más prometedores de esta tecnología es el manejo de la diabetes. En pruebas con voluntarios sanos y personas con diabetes tipo 1, los resultados fueron tan precisos como los de los monitores continuos de glucosa comerciales. Además, las mediciones de cetonas mostraron una alta correlación con los medidores de sangre tradicionales.

Este desarrollo, respaldado por el Centro de Sensores Wearables de la UCSD y la National Science Foundation, marca un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de registrar actividad, sino de tener un laboratorio bioquímico en el dedo que promete transformar el seguimiento nutricional y la gestión de enfermedades crónicas de forma no invasiva.

 

Fuente: Ámbito

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