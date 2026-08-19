San Carlos Norte se prepara para la 5ª Fiesta del Inmigrante

La celebración se realizará el domingo 6 de septiembre y contará con un almuerzo, música en vivo y propuestas para toda la comunidad.
Locales19 de agosto de 2026

La celebración se realizará el domingo 6 de septiembre y contará con un almuerzo, música en vivo y propuestas para toda la comunidad.

San Carlos Norte se prepara para vivir la 5ª Fiesta del Inmigrante, una celebración que busca rendir homenaje a las raíces y tradiciones de quienes llegaron a la región provenientes de distintos lugares del mundo.

El encuentro tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, a partir de las 13 horas, en las instalaciones del Club Bartolomé Mitre, donde se desarrollará un almuerzo acompañado por música en vivo.

El menú estará compuesto por empanadas de carne, pollo a las brasas, papas fritas y ensalada verde. Como postre se servirá fraisier francés, mientras que para la sobremesa habrá torta alemana y pastafrola.

La jornada contará además con la animación musical de Nuevo Cuarteto Ambort, que tendrá a su cargo la propuesta artística para acompañar el almuerzo y extender la celebración.

El valor de las tarjetas fue establecido en $32.000 para mayores, $20.000 para menores y $10.000 para infantiles, con venta de bebidas durante el evento.

La organización está a cargo de la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos y la Comuna de San Carlos Norte, instituciones que invitan a la comunidad a participar de esta propuesta que pone en valor la historia, la cultura y las tradiciones de los inmigrantes que contribuyeron al crecimiento de la región.

Las reservas pueden realizarse comunicándose con Ma. Luisa Rey (3404 512779), Ma. Inés Rey (3404 638027) o Alejandra Meynet (3404 597542).

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