AMSAFE realizará una Jornada Provincial de Protesta frente a la Escuela Técnica Nº 631 "Benjamín Gorostiaga"

En el marco de su plan de lucha, AMSAFE llevará adelante este jueves 20 de agosto una Jornada Provincial de Protesta, con una actividad que tendrá lugar en la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 631 “Benjamín Gorostiaga” de San Carlos Centro.

La jornada comenzará a las 16:30 horas y tendrá como eje la defensa de la escuela técnica y la educación superior.

Durante la actividad se desarrollará una radio abierta, con streaming en vivo, donde se pondrá en voz de docentes y trabajadores la realidad que atraviesan las escuelas e institutos de la provincia.

Además, está prevista una volanteada y cartelazo como parte de las acciones impulsadas por el gremio docente.

La convocatoria es organizada por AMSAFE Castellanos, San Javier, San Martín, San Justo, La Capital y Las Colonias, y se realizará en la sede de la Escuela Técnica “Benjamín Gorostiaga”, ubicada en Mitre 474 de San Carlos Centro.