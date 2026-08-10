6 señales que los expertos vinculan con una vida más larga y saludable

El descanso regular, la actividad física, los vínculos cercanos, la alimentación cotidiana y el propósito diario aparecen entre los factores que se asocian con un mejor envejecimiento.
Salud10 de agosto de 2026

ScreenHunter_133

Vivir muchos años dejó de pensarse solo como una cuestión de genética. En la discusión actual sobre longevidad y envejecimiento saludable, cada vez ganan más espacio los hábitos cotidianos que pueden sostener la salud física, mental y social a lo largo del tiempo. Entre ellos aparecen con frecuencia el sueño, la actividad física, la alimentación, los vínculos y el sentido de propósito.

Ese enfoque se apoya en una idea cada vez más presente en la literatura científica y en la cobertura internacional sobre bienestar: llegar a edades avanzadas en mejores condiciones depende, en parte, de patrones de vida sostenidos y no de una única conducta aislada.

Entre las señales que más se repiten, figuran dormir bien, mantenerse activo, preservar relaciones sociales, elegir alimentos poco procesados, conservar la capacidad de registrar aspectos positivos de la vida diaria y sostener una razón cotidiana para levantarse. La convergencia entre esas prácticas no funciona como una garantía individual, pero sí como una guía de factores que aparecen una y otra vez en investigaciones.

El sueño, una de las variables más observadas

El descanso ocupa un lugar central en la conversación sobre longevidad. Según publicó Nature, un análisis sobre casi 500.000 adultos identificó una franja de entre seis y ocho horas de sueño por día asociada con un menor riesgo de mortalidad temprana y enfermedad. La publicación precisó que el trabajo se basó en datos del UK Biobank, un estudio de largo plazo del Reino Unido que reúne cuestionarios de estilo de vida, imágenes cerebrales y muestras de sangre.

La nota de Nature aclaró que esos resultados no prueban que esa cantidad de horas sea óptima para todas las personas ni establecen una relación causal directa entre dormir dentro de ese rango y frenar el envejecimiento. 

Aun así, el medio señaló que dormir más o menos que esa franja se asoció con signos de envejecimiento acelerado medidos con distintos relojes biológicos, herramientas que estiman el impacto del paso del tiempo sobre el organismo a partir de marcadores de salud.

La atención sobre el sueño también aparece en la cobertura de la BBC, que retomó una investigación de University College London y Paris Cité University. Según informó ese medio británico, las personas de 50 años que dormían cinco horas o menos tenían un 30% más de riesgo de desarrollar múltiples problemas crónicos que aquellas con un descanso de siete horas.

La misma cobertura indicó que el sueño corto a los 50 años también se vinculó con un mayor riesgo de muerte durante el período estudiado, en gran parte por la asociación con enfermedades crónicas.

Moverse y sostener vínculos también forman parte del patrón

La actividad física aparece como otro componente habitual en la cobertura internacional sobre envejecimiento saludable. Según publicó The New York Times, varios expertos consultados coincidieron en que el ejercicio regular, el entrenamiento de fuerza, subir escaleras o incorporar movimiento a las tareas de todos los días se relacionan con un mejor pronóstico de salud a largo plazo.

Ese mismo medio destacó otro punto que suele quedar fuera de las conversaciones clásicas sobre bienestar: la importancia de los vínculos. El médico Ezekiel Emanuel, profesor de ética médica y política sanitaria en la University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times que la interacción social puede ser la intervención de bienestar más importante. 

Esa idea se ubicó en un contexto concreto de mediana edad, cuando cuesta encontrar tiempo para el cuidado personal y para sostener amistades o espacios compartidos.

En el plano europeo, una revisión sistemática publicada en Frontiers in Public Health relevó evidencia reciente sobre determinantes psicosociales y económicos del envejecimiento saludable en personas mayores de 65 años. 

Ese trabajo encontró resultados consistentes sobre el papel protector de las redes sociales, la integración social y la menor soledad en la salud, el bienestar y el funcionamiento cognitivo. También señaló que la autonomía, la independencia y la participación en actividades sociales y físicas se vinculan con un envejecimiento positivo.

INFOBAE

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_021

Hoy viernes: Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

Locales07 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco del Control de la Superpoblación de la Fauna Urbana y de lo establecido por la Ley Pcial. 13.383 reglamentada por el Ministerio de Salud, viene concretando planes de acción a los efectos de avanzar en la adecuación a la normativa vigente.
ScreenHunter_027

"Los Pumas" decomisaron carne vacuna, secuestraron armas en operativos preventivos en los Departamentos Las Colonias y Garay

Policiales06 de agosto de 2026
En el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", efectivos de la Sección N° 11 de Esperanza, del Destacamento Arroyo Leyes y del Puesto Fijo Las Cañas concretaron distintos procedimientos en los Departamentos Las Colonias y Garay, que derivaron en el secuestro de carne vacuna, armas de fuego, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre, además del traslado de varias personas por distintas infracciones.
ScreenHunter_039

Media sanción al proyecto de Pirola para fortalecer los principios éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

Política08 de agosto de 2026
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a la iniciativa presentada por Rubén Pirola que modifica el artículo 12 de la Ley 14.256 e incorpora la adhesión provincial a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. El proyecto suma estándares internacionales vinculados con derechos humanos, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad y avanza en consonancia con los nuevos derechos digitales incorporados a la Constitución Provincial en 2025.