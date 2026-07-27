Fin del misterio: los científicos descubrieron el origen del zumbido que escucha un 4% de la población mundial

Un estudio en PLOS ONE indica que el zumbido de baja frecuencia suele originarse en el oído; aún faltan terapias efectivas.
Salud27 de julio de 2026

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Desde los años setenta, un zumbido persistente y casi imperceptible movilizó a comunidades en varios países. Empezó a documentarse en ciudades británicas como Bristol, y aunque inicialmente se sospechó de sistemas industriales y ventilación, las inspecciones no hallaron fuentes externas. Hoy la inquietud persiste en zonas costeras y urbanas del planeta.

Con el paso del tiempo los informes se multiplicaron: Southampton, Plymouth, Swansea y Londres en el Reino Unido; más tarde llegaron denuncias desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Sudáfrica. Se calcula que hasta un 4% de la población mundial percibe ese zumbido de baja frecuencia, con efectos que van desde molestias leves hasta pérdida de sueño.

Ante lo inexplicable se propusieron múltiples teorías: contaminación sonora, maquinaria, tecnologías, fenómenos meteorológicos e hipótesis más exóticas. El asunto llamó tanto la atención que la BBC estrenó en 2024 la serie dramática The Listeners, basada en relatos de quienes aseguran oír ese pulso constante. Faltaba, sin embargo, un análisis clínico detallado.

Estudio y hallazgos

La investigación publicada en PLOS ONE estuvo encabezada por el profesor Markus Drexl, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, y evaluó a 28 voluntarios alemanes. El objetivo fue discernir si el origen del ruido era externo o si la percepción provenía de mecanismos internos del oído, combinando pruebas audiológicas y encuestas específicas.

Los resultados mostraron que la mayoría de los casos correspondían a tinnitus de baja frecuencia, es decir una alteración interna que el cerebro interpreta como sonido exterior. Drexl señaló que no se pueden descartar ruidos ambientales en episodios puntuales, pero predominan señales generadas en el aparato auditivo y procesadas como zumbidos.

Un pequeño grupo presentó sensibilidad auditiva notable a frecuencias graves, lo que sugiere que en algunos la causa es una hiperpercepción real. Los autores destacan la heterogeneidad del fenómeno: las causas y las manifestaciones clínicas varían, lo que complica el diseño de tratamientos eficaces que aún faltan.

El tinnitus de baja frecuencia no resulta ajeno a músicos expuestos a volúmenes extremos: figuras como Dave Grohl, Brian Johnson, Pete Townshend y Ozzy Osbourne han reportado problemas similares. Aunque el estudio aporta claridad sobre el origen, la comunidad médica todavía no cuenta con una terapia universal que alivie a quienes conviven con el zumbido crónico.

El hallazgo publicado en PLOS ONE aporta un marco para entender por qué hasta el 4% de la población oye ese zumbido, y orienta futuras investigaciones hacia tratamientos específicos. Pacientes y especialistas esperan pasos clínicos que traduzcan la teoría en alivio; por ahora, la búsqueda de soluciones concretas continúa.

LA CIEN

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