Avanza la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que se encuentran en plena ejecución los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Almafuerte entre Mitre y Saavedra, incluyendo las bocacalles de Almafuerte y Saavedra y Almafuerte y Pje. Bucci.

Las tareas también comprenden la reconstrucción de gran parte de la bocacalle de Mitre y Almafuerte, para corregir los inconvenientes generados por la incorrecta nivelación del cordón cuneta ejecutado en el año 2013.

Las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales, incluyeron la colocación de 140 metros de tubos en la cuneta sur (paralela al Paseo Parque), los cruces entubados en ambas bocacalles y la ejecución de cuatro nuevas cámaras de decantación e inspección.

Es importante destacar que los mismos se llevan a cabo con maquinarias y personal del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.