3 ejercicios de yoga que pueden aliviar molestias digestivas y mejorar el tránsito intestinal

La práctica del yoga está vinculada a mejoras comprobadas en la salud intestinal y el bienestar digestivo, respaldado por la experiencia de especialistas y estudios científicos recientes. De acuerdo con expertos consultados por Vogue, ciertas posturas concretas aportan beneficios directos en la digestión, por lo que profesionales de la salud sugieren incorporarlas en la rutina diaria.

Estas técnicas, señaladas por especialistas y sustentadas en experiencias clínicas, son reconocidas por su capacidad para reducir la inflamación, estimular la digestión y aliviar molestias estomacales.

Expertas como la doctora Nigma Talib subrayan que la práctica regular de yoga puede incidir directamente en los procesos digestivos. En su libro, Talib señala la importancia de realizar al menos dos sesiones semanales de 90 minutos para obtener beneficios en la digestión y la detoxificación.

La especialista afirma que “los movimientos de rotación ayudan a mejorar los procesos de digestión y detoxificación mientras que la respiración profunda masajea el intestino y ayuda a estimular la eliminación de residuos”.

Por su parte, la instructora Xua Lang enfatiza el vínculo entre el yoga y la activación del sistema nervioso parasimpático. De acuerdo con una entrevista publicada por el medio, Lang sostiene que el yoga promueve la relajación y la recuperación del cuerpo, favoreciendo también la salud estomacal.

La evidencia científica respalda estos efectos. Según la Canadian Digestive Health Foundation, la práctica constante del yoga mejora la ansiedad y la calidad de vida en personas con trastornos gastrointestinales.

Un estudio de King George’s Medical University, en India, observó tras tres meses de seguimiento una mejoría clara en la gravedad de los síntomas y una reducción de los niveles de estrés y ansiedad en pacientes con síndrome de intestino irritable.

1. Balasana: la postura del niño para relajar y masajear el intestino

Balasana, también llamada postura del niño, es considerada esencial en cualquier sesión de yoga. Para realizar este ejercicio, se exhala mientras la persona se sienta sobre los talones y extiende los brazos hacia adelante, primero, y luego hacia los lados, siguiendo las indicaciones de la instructora Lang.

Esta posición genera una contracción abdominal que proporciona un suave masaje al tracto digestivo. El movimiento resulta especialmente calmante para el eje intestino-cerebro. De acuerdo con Vogue, mantener la práctica regular de Balasana puede favorecer directamente la salud intestinal.

2. Apasana: rodillas al pecho para activar la digestión

Apasana, o postura de rodillas al pecho, destaca por su utilidad para aliviar la acumulación de gases y facilitar la digestión. Consiste en tumbarse boca arriba, llevar ambas piernas hacia el pecho y envolverlas con los brazos, generando una compresión abdominal.

El hecho de balancear el cuerpo suavemente hacia los lados refuerza la acción sobre el abdomen y estimula la circulación local, lo que ayuda a la eliminación de desechos y gases. Según el medio citado, esta postura es especialmente apta tras comidas copiosas o ante molestias digestivas persistentes.

3. Ardha Matsyendrasana: la torsión clave para la digestión lenta

Ardha Matsyendrasana, o torsión espinal, implica un giro suave del torso con impacto en los órganos digestivos. Para efectuarla, se debe sentar con las piernas estiradas, flexionar una de ellas en dirección al glúteo contrario y cruzar el pie sobre la pierna opuesta, haciendo la torsión con el codo apoyado en la rodilla.

Esto se mantiene durante varias respiraciones y luego se repite del lado opuesto. Según especialistas citados por Vogue, la práctica de esta torsión aporta un masaje interno, favoreciendo el tránsito intestinal y resultando adecuada para casos de digestión lenta o estreñimiento.

Integrar estas posturas de yoga en la rutina diaria no solo contribuye a una mejor movilidad digestiva, sino que facilita un estado más relajado y armónico en el organismo, favoreciendo de manera natural el funcionamiento digestivo.

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