Pirola comenzó gestiones legislativas para terminar el Jardín Pedroni en Esperanza
El senador solicitó al Gobierno Provincial reactivar y finalizar la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, una demanda sostenida por la comunidad educativa del barrio Los Troncos.
Esperanza. El senador provincial Rubén Pirola comenzó gestiones legislativas para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, la reactivación y finalización de la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, de Esperanza. La iniciativa fue formalizada mediante un Proyecto de Comunicación ingresado en la Cámara de Senadores.