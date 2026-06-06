Pirola comenzó gestiones legislativas para terminar el Jardín Pedroni en Esperanza

El senador solicitó al Gobierno Provincial reactivar y finalizar la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, una demanda sostenida por la comunidad educativa del barrio Los Troncos.
Política06 de junio de 2026

El senador solicitó al Gobierno Provincial reactivar y finalizar la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, una demanda sostenida por la comunidad educativa del barrio Los Troncos.

Esperanza. El senador provincial Rubén Pirola comenzó gestiones legislativas para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, la reactivación y finalización de la obra del edificio propio del Jardín de Infantes N.º 316 “José Pedroni”, de Esperanza. La iniciativa fue formalizada mediante un Proyecto de Comunicación ingresado en la Cámara de Senadores.

 La obra permanece paralizada y afecta el funcionamiento cotidiano de la comunidad educativa del barrio Los Troncos. Según el expediente, la construcción ocupa una parte significativa del patio de la Escuela Primaria N.º 1352 “Dr. René Favaloro”, reduce espacios de recreación y genera dificultades para el normal desarrollo de las actividades escolares.

 “Cuando una necesidad de Las Colonias permanece abierta, nuestra tarea es transformarla en una gestión concreta y sostenerla hasta que la respuesta llegue. En este caso hablamos de niñas, niños, familias y docentes que necesitan una obra terminada, segura y pensada para aprender”, expresó Pirola.

 El proyecto solicita que la Provincia disponga los medios técnicos, administrativos y financieros necesarios para reactivar los trabajos y concluir el edificio. También advierte sobre estructuras abandonadas, materiales expuestos, malezas y riesgos de seguridad en un espacio que debería estar al servicio de la educación.

 Pirola remarcó que esta presentación forma parte de una manera de trabajar construida a lo largo del tiempo: escuchar las demandas reales del Departamento, darles forma institucional y acompañarlas con continuidad. Esa práctica permitió alcanzar respuestas para distintas comunidades de Las Colonias junto a gobiernos nacionales, provinciales y locales de diferentes signos políticos.

 “Las administraciones cambian y las prioridades de gobierno se modifican. Las necesidades de cada comunidad siguen ahí, esperando una respuesta. Representar a Las Colonias implica poner esos temas en el centro y gestionar para que avancen”, afirmó el senador.

 La solicitud apunta a que el Jardín N.º 316 “José Pedroni” cuente finalmente con un edificio propio, adecuado y seguro para su comunidad educativa.

 “Una obra escolar terminada ordena la vida de una comunidad. Da previsibilidad, mejora condiciones de aprendizaje y reconoce el esfuerzo de quienes sostienen todos los días la educación en Esperanza”, concluyó Pirola.

RUBEN PIROLA
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