Este domingo 7 de junio a la hora 11:30 se llevará a cabo el Encuentro de Patín Artístico en el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, con la participación de más de 200 patinadoras de distintos clubes invitados de la región.

Será una jornada llena de brillo, pasión, expresión y talento sobre ruedas, donde cada presentación reflejará el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento alcanzados a lo largo de todo un año de trabajo.

Este encuentro es una oportunidad para compartir y celebrar los valores que nos brinda este hermoso deporte: la unión, el respeto, el compañerismo y la amistad, que hacen del patín artístico una verdadera escuela de vida.

Los invitamos a acompañarnos y disfrutar de un día único, lleno de emociones y momentos inolvidables.

¡Los esperamos para alentar, compartir y vivir juntos esta gran fiesta del patín artístico!