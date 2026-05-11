Curso de cocina para emprendedores
En el marco del Programa de Capacitaciones en Oficios que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva delante de manera ininterrumpida, continúa el desarrollo de cursos, seminarios y jornadas de capacitación, formación y/o actualización relacionados a la Gastronomía, en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
En dicho marco, se informa que a partir del JUEVES 21 DE MAYO se dictará el curso “SEMINARIO DE COCINA PARA EMPRENDEDORES”. El mismo, a cargo de profesionales altamente capacitados pertenecientes a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A) Seccional Santa Fe, tendrá una duración de 13 clases con regularidad semanal, los Jueves de 13:00 a 16:00 hs.
Bajo la modalidad aula-taller, esta gran oportunidad que ofrecerá amplia e inmediata salida laboral, será de carácter totalmente gratuito y se regirá por el método de enseñanza basado en la demostración seguida de la práctica, un sistema probado que transforma el aprendizaje en experiencia y que resulta posible gracias a que el espacio cuenta con equipamiento de última generación, utensilios de trabajo idénticos a los del servicio real y estaciones profesionales que permiten entrenar el ritmo, la organización y el trabajo en equipo.
Inscripciones vía WhatsApp al 3404530605. CUPOS LIMITADOS.