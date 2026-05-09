Así cambia WhatsApp con el “modo spoiler”: para qué sirve y cómo activarlo

El modo spoiler permite ocultar textos en chats grupales: el receptor debe tocar el mensaje para revelarlo.
Tecnología09 de mayo de 2026

ScreenHunter_097

WhatsApp prepara una herramienta pensada para evitar que se revelen detalles no deseados en los chats. El nuevo modo spoiler permitirá que ciertos mensajes aparezcan difuminados o cubiertos dentro de un grupo, de modo que cada receptor decida cuándo desplegar el contenido. La función fue detectada en pruebas y promete más control sobre lo que se comparte en conversaciones colectivas.

Qué es el “modo spoiler” en WhatsApp

El concepto es simple: los textos enviados como spoiler aparecen borrosos y no se despliegan de forma automática. Para leerlos, el usuario debe tocar el mensaje y decidir si quiere ver la información. La mecánica apunta a bloquear avances de series, detalles sensibles o comentarios inapropiados en momentos inoportunos dentro de chats grupales.

Según reportes de prueba, fue detectado en la versión beta 2.26.7.10 para Android por WaBetaInfo, que dio la pista sobre su existencia. En esta fase inicial la función alcanza únicamente a mensajes de texto: no cubre fotos ni documentos. La idea es probar el comportamiento antes de habilitarla masivamente entre usuarios.

La herramienta aparece como una alternativa para quienes participan en grupos numerosos donde suelen compartirse spoilers de películas, videojuegos o eventos deportivos. También podría ser útil en ámbitos laborales o educativos, donde algunos mensajes requieren ser vistos solo cuando el receptor lo considere oportuno.

Cómo activarlo en simples pasos

Para enviar un mensaje como spoiler no hace falta configuración especial: hay que seleccionar el texto manteniendo la presión sobre él y, en el menú emergente, elegir la opción “Spoiler”. El mensaje quedará marcado y se verá difuminado en el chat; los demás participantes podrán abrirlo manualmente solo si así lo desean antes de leerlo.

Con el modo spoiler, WhatsApp busca brindar mayor control sobre cuándo y cómo se accede a contenidos sensibles en grupos. Es útil en charlas donde conviven distintos gustos o en entornos laborales, ya que evita spoilers accidentales y reduce situaciones incómodas. También aporta una capa de privacidad sin necesidad de herramientas externas o conversaciones privadas.

En principio, la función se parece a opciones presentes en otras aplicaciones de mensajería, aunque WhatsApp limitó por ahora el alcance únicamente a textos. La compañía seguramente evaluará ampliar la herramienta a imágenes, videos o archivos en futuras actualizaciones, dependiendo de la recepción de los usuarios en la beta.

Por ahora la función está en prueba y no todos verán el cambio de inmediato: conviene mantener actualizada la aplicación y seguir las novedades sobre futuras versiones antes de su lanzamiento general.


LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política12 de agosto de 2026
El día 13 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
ScreenHunter_049

Más capacitaciones gratuitas para emprendedores

Locales13 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones para Emprendedores  en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
ScreenHunter_068

San Carlos Sud: Obras en la zona rural

Locales13 de agosto de 2026
Se realizó la limpieza y mantenimiento del Canal López y Planes, en el sector este de San Carlos Sud, a través de un trabajo conjunto con el Comité de Cuenca Arroyo Malaquías – Los Troncos.
ScreenHunter_073

San Cristóbal y Sa Pereira: "Los pumas" secuestraron armas de fuego, numerosas municiones, 300 kilos de cortes cárnicos vacunos y trasladaron a seis personas

Policiales13 de agosto de 2026
Fue como resultado de propicias intervenciones concretadas durante las últimas horas en San Cristóbal y Sa Pereira. Cuatro escopetas calibre 12/70 y más de 200 cartuchos intactos, cuchillas y demás objetos de interés judicial, fueron incautados. Asimismo, la carne secuestrada incumplía regularidades sanitarias.
20062018-condolencias

Condolencias

Locales13 de agosto de 2026
El Lic. Carlos Clemente, Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe, y familia participa con mucho dolor del fallecimiento de su tía Nilda Amaral de Dueip, elevando una oración al cielo con un profundo abrazo al alma a su querido primo José Luis Dueip y familia.