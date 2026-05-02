Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas, rápida y fácil

Este plato se impone como la opción más práctica y reconfortante para resolver antojos o meriendas en apenas diez minutos, usando ingredientes simples y cotidianos.
Cocina02 de mayo de 2026

ScreenHunter_095

El aroma a banana y cacao recién hecho tiene ese poder inconfundible de transportar directo a una tarde de lluvia, cuando todo pide algo casero y tibio. No hay postre más reconfortante y a la vez más fácil que un bizcochuelo de banana y cacao al microondas, listo en minutos y con ingredientes que siempre hay en casa.

En Argentina, este tipo de bizcochuelo es el salvavidas para meriendas improvisadas, cumpleaños exprés o antojos nocturnos. Ganó popularidad por su practicidad y porque aprovecha esas bananas que ya están muy maduras. Ideal para quienes buscan algo rico y saludable, sin perder tiempo ni ensuciar de más.

Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas

El bizcochuelo de banana y cacao al microondas es una torta húmeda y esponjosa, con sabor intenso a banana y un toque de chocolate, que se cocina en pocos minutos en taza o en molde apto para microondas. Se prepara mezclando todos los ingredientes en un solo bol, sin batidora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos
Preparación: 5 minutos
Cocción: 5 minutos

Ingredientes

2 bananas medianas bien maduras
2 huevos
5 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de cacao amargo en polvo
6 cucharadas de harina leudante
3 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal
Opcional: 2 cucharadas de chips de chocolate o nueces picadas

Cómo hacer bizcochuelo de banana y cacao al microondas, paso a paso

1- Pisar bien las bananas hasta obtener un puré sin grumos.

2- Agregar los huevos y batir con tenedor o batidor hasta integrar.

3- Incorporar el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.

4- Añadir el cacao, la harina leudante y la pizca de sal. Unir todo hasta que no queden restos secos (no sobrebatir).

5- Si querés, sumar chips de chocolate o nueces en este punto.

6- Volcar la mezcla en una taza grande o molde apto para microondas, previamente engrasado.

7- Cocinar en microondas a máxima potencia durante 4 a 5 minutos. Controlar que el bizcochuelo esté firme en la superficie pero húmedo por dentro (el tiempo puede variar según el microondas).

8- Dejar reposar 2 minutos antes de desmoldar o comer directo de la taza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal
Grasas: 7 gr
Carbohidratos: 35 gr
Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar por 1 mes (envolver en film o guardar en recipiente hermético).

INFOBAE

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_200

Licencias de conducir: Examen práctico para motos obligatorio

Locales30 de abril de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, comunica que por disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial a partir de Mayo del corriente será de carácter OBLIGATORIO rendir prueba práctica de manejo para la obtención de licencias en categoría Motovehículos.