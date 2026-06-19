Receta de ñoquis crujientes en sartén, rápida y fácil
Hay algo en el aroma de los ñoquis dorándose en la sartén que transporta directo a las cocinas argentinas, donde la simpleza y la rapidez se encuentran con el deseo de comer algo rico y calentito. Esa costra crujiente, el interior suave y la promesa de un plato listo en minutos hacen de los ñoquis crujientes en sartén una solución ideal para un almuerzo express o una cena improvisada.
Este plato, nacido del ingenio casero, suele aparecer cuando sobran ñoquis cocidos o simplemente cuando se busca darle una vuelta distinta a la pasta. En Argentina, los ñoquis son un clásico de los días 29, pero esta versión rápida y crocante es perfecta para cualquier día de la semana, especialmente cuando el tiempo apremia.
Receta de ñoquis crujientes en sartén
Los ñoquis crujientes en sartén son bocados de masa de papa previamente cocidos, salteados en manteca y aceite hasta formar una costra dorada y crocante por fuera, mientras el interior se mantiene tierno. Ideales para aprovechar ñoquis ya listos o para hacerlos desde cero y darles un toque diferente, sin necesidad de horno ni largas esperas.
Tiempo de preparación
Total: 25 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 15 minutos
Ingredientes
500 gr de ñoquis de papa (ya cocidos, caseros o comprados)
2 cucharadas de manteca
2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
2 dientes de ajo (opcional)
Queso parmesano rallado, a gusto
Sal y pimienta, a gusto
Perejil fresco picado, a gusto (opcional)
Cómo hacer ñoquis crujientes en sartén, paso a paso
1- Secar bien los ñoquis cocidos antes de dorarlos. Si son del día anterior, mejor aún.
2- Calentar la manteca y el aceite juntos en una sartén grande a fuego medio-alto.
3- Agregar los ñoquis en una sola capa, sin amontonar. No mover durante los primeros 2-3 minutos para que se forme la costra dorada.
4- Incorporar los dientes de ajo picados para aromatizar (opcional).
5- Cuando los ñoquis estén dorados de un lado, dar vuelta y dorar del otro. Evitar sobrecargar la sartén: si es necesario, trabajar en tandas.
6- Salar y pimentar a gusto. Añadir el queso rallado cuando todavía están calientes para que se funda ligeramente.
7- Espolvorear con perejil fresco picado antes de servir.
Consejo: Usar fuego fuerte y no tapar la sartén es clave para que queden bien crocantes. Si se usan ñoquis congelados, descongelar y secar antes de dorar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 420 kcal
Grasas: 18 g
Carbohidratos: 58 g
Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
INFOBAE