Receta de milanesas rellenas con jamón y queso, fácil y rápida

Hay algo magnético en cortar una milanesa y ver cómo el queso y el jamón se funden y escapan, perfumando todo con promesas de sabor. La milanesa rellena con jamón y queso es ese plato que transforma una comida común en un evento memorable, y en muchas casas argentinas es sinónimo de celebración improvisada: cuando llegan visitas, hay que agasajar a alguien o simplemente da antojo de algo “especial” pero simple.

Esta receta, nacida de la fusión entre la clásica milanesa y el amor argentino por los rellenos generosos, se disfruta tanto al mediodía como en una cena rápida de semana. Es ideal para compartir en familia, con amigos o para conquistar a los chicos de la casa, siempre acompañada de papas fritas o puré.

Receta de milanesas rellenas con jamón y queso

La milanesa rellena con jamón y queso consiste en bifes de carne (o pollo) abiertos al medio y rellenos con una feta de jamón cocido y un bastón de queso mozzarella. Se rebozan en huevo y pan rallado, y se cocinan fritas o al horno. El resultado es una costra crocante que encierra un relleno fundente y sabroso.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 bifes de nalga, bola de lomo o pechuga de pollo (finos, de aproximadamente 150 g cada uno)

4 fetas de jamón cocido (aprox. 100 g)

4 bastones de queso mozzarella o cuartirolo (aprox. 100 g)

2 huevos

2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

200 g de pan rallado

Aceite para freír (suficiente para cubrir la sartén) o rocío vegetal si van al horno

Cómo hacer milanesas rellenas con jamón y queso, paso a paso

1- Abrir los bifes al medio (tipo libro) sin separar del todo. Si son de pollo, usar la pechuga fileteada.

2- Salpimentar la carne por ambos lados.

3- Colocar una feta de jamón y un bastón de queso en el centro de cada bife. Cerrar, apretando bien los bordes (se puede sujetar con palillos si hace falta).

4- Batir los huevos con el perejil picado en un bol amplio.

5- Pasar cada bife relleno primero por el huevo batido y después por el pan rallado, presionando para sellar bien el rebozado. Para extra crocantez, repetir el rebozado (huevo y pan rallado) una segunda vez.

6- En caso de freir: Calentar abundante aceite a temperatura media-alta (170-180°C). Freír cada milanesa de 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Escurrir sobre papel absorbente.

7- Si es al horno: Colocar en una placa aceitada o con rocío vegetal. Cocinar en horno precalentado a 220°C, 12 minutos por lado, hasta dorar.

8- Tip clave: El aceite debe estar caliente pero no humeante, para evitar que se abra el relleno y que absorba demasiado aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes y el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 19 g

Proteínas: 33 g

Cada dato revelado es una estimación ya que los valores nutricionales precicos dependerán de los ingredientes utilizados en específico y también del paso a paso y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar crudas (ya rebozadas) hasta 2 meses; para recalentar, llevar directamente al horno sin descongelar.

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