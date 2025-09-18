Parquizado en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud

Te puede interesar

Video conferencia sobre consumos problemáticos de tecnologías en la escuela Locales 18 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DIGITALES EN ÁMBITOS EDUCATIVOS”.

Obras y mejoras en el Taller Nº 58 con aportes del municipio Locales 18 de septiembre de 2025 El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del “Beck, Festival” Locales 17 de septiembre de 2025 Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11:00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Más acciones conjuntas por la Seguridad Vial Locales 17 de septiembre de 2025 En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados.

Salutación por el Día del Profesor Locales 17 de septiembre de 2025 El Concejo Municipal de San Carlos Centro saluda afectuosamente a todos los profesores en su día, reconociendo la noble tarea de educar, formar y acompañar a generaciones de estudiantes.

Ya están abiertas las inscripciones a las Becas Mutual 2026 Locales 16 de septiembre de 2025 La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones a las Becas Mutual enmarcadas dentro del Programa “Nos preparamos para lo que viene”, que desde 2022 acompaña a los jóvenes en su ingreso a la educación superior.

Video conferencia sobre Inteligencia Artificial Locales 16 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIAS REALES”. La misma, bajo la modalidad taller, ofrecerá herramientas para entender qué es la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, los diferentes tipos que existen, y las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología para nuestras comunidades.