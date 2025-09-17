Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del “Beck, Festival”

Más acciones conjuntas por la Seguridad VialLocales17 de septiembre de 2025
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados. La actividad se realizó en dos turnos, de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs., tuvo lugar en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín y estuvo a cargo de los instructores de la Agencia bajo la modalidad taller teórico práctico, con el claro objetivo de continuar formando conductores de motos responsables y con los conocimientos técnicos adecuados para poder manejar estos vehículos.