Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del “Beck, Festival”

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Los interesados deberán inscribirse en la Sede Comunal de Lunes a Viernes o llamando al teléfono (03404) 420189 / WhatsApp 3404640791 de 7,00 hs. a 12,30 hs. o enviando un mail a [email protected], hasta el día Viernes 19 de Septiembre de 2025 inclusive.

LOS LUGARES SON LIMITADOS.