Más acciones conjuntas por la Seguridad Vial

Acompañaron al Intendente Placenzotti durante la jornada, Carlos Torres, Secretario de la Agencia, y Sebastián Kelman, Director de Capacitación y Comunicación de la misma. En presencia de los medios de comunicación locales, Torres manifestó: “El trabajo conjunto con los gobiernos locales es fundamental por lo que estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido de esta manera. Debemos felicitar a la gestión porque no en todos los lugares vemos un acatamiento tan alto del uso del casco como sucede aquí y eso implica la decisión política de un gobierno comprometido con el tema, un sostener en el tiempo las medidas que es lo más difícil, lo que se logra con determinación y coraje, que es en definitiva el único modo de evitar que haya dolor en una localidad por fallecidos en siniestros viales. Vale decir que la mayor parte de esas muertes en toda la Provincia son motociclistas jóvenes que no utilizan el casco.”

Al respecto el Jefe de Gobierno expresó: “Estamos muy satisfechos no solo con la convocatoria sino con la activa participación de quienes se han inscripto y realmente han venido dispuestos a aprender. Esta es una más de las tantas acciones que llevamos adelante de manera permanente en materia de seguridad vial, siempre enfocados en la educación, la única clave de la ciudad segura, con conciencia, movilidad sustentable y compromiso que construimos todos los días.”