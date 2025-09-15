Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Lunes 15 de Septiembre a las 18:00 hs desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

