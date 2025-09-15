Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 11 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.

López: Se busca a una mujer de 50 años Policiales 12 de septiembre de 2025 La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.

López: Apareció la mujer que era buscada Policiales 12 de septiembre de 2025 De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.

Abren la inscripción para la capacitación docente sobre “Intervención Educativa en Altas Capacidades” Provinciales 13 de septiembre de 2025 La iniciativa está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas para acompañar a estudiantes con altas capacidades intelectuales.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 14 de septiembre de 2025 Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 15 de septiembre de 2025 Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.