Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.

Necrológicas14 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en calle 25 de Mayo 530 y sepultados mañana en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro a la hora 11:00. Servicio Sentir Carruajes.

