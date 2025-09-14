Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 08 de septiembre de 2025 Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.

Este domingo: “La Plaza del Domingo” en el Anfiteatro Locales 12 de septiembre de 2025 En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 11 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.

López: Se busca a una mujer de 50 años Policiales 12 de septiembre de 2025 La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.

López: Apareció la mujer que era buscada Policiales 12 de septiembre de 2025 De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.

Juegos Suramericanos: Provincia ya construye el Microestadio de Santa Fe y comenzó con las tareas de pilotaje Provinciales 13 de septiembre de 2025 El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que ya se realizaron los movimientos de suelo y alteo para colocar los pilotes. El Microestadio del CARD de la capital santafesina tendrá capacidad para más de 3.400 espectadores.