Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas11 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.Necrológicas14 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en calle 25 de Mayo 530 y sepultados mañana en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro a la hora 11:00. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos a la edad de 89 años, la Señora Dora Anita Leschenne viuda de Gaitán.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “Cruce de Miradas” del Grupo Peña, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, con entrada libre y gratuita.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que ya se realizaron los movimientos de suelo y alteo para colocar los pilotes. El Microestadio del CARD de la capital santafesina tendrá capacidad para más de 3.400 espectadores.
