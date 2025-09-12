Secuestraron una moto conducida por un hombre de San Jerónimo del Sauce en zona rural de San Carlos Norte

Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.

Policiales12 de septiembre de 2025
ScreenHunter_095

Uniformados que se encontraban de recorrida por zona rural de San Carlos Norte detuvieron la marcha del birrodado 110cc. que circulaba sin chapa patente exhibida. 

El vehículo era conducido por un hombre oriundo de San Jerónimo del Sauce, quien no contaba con la documentación requerida para conducir, por lo que al consultar el número de motor del vehículo con la Central de Emergencias 911 se logró establecer que éste tendría un pedido de secuestro por Robo Calificado solicitado por la Subcomisaria N°19 de Esperanza.

Seguidamente se procedió al secuestro del motovehículo y su remisión a la Comisaria 2da para continuar con las actuaciones correspondientes. 

Una vez puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno se procedió a trasladar al conductor en calidad de aprehendido.

 

