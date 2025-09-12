Secuestraron una moto conducida por un hombre de San Jerónimo del Sauce en zona rural de San Carlos Norte

López: Se busca a una mujer de 50 añosPoliciales12 de septiembre de 2025
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.Policiales12 de septiembre de 2025
Uniformados que se encontraban de recorrida por zona rural de San Carlos Norte detuvieron la marcha del birrodado 110cc. que circulaba sin chapa patente exhibida.
El vehículo era conducido por un hombre oriundo de San Jerónimo del Sauce, quien no contaba con la documentación requerida para conducir, por lo que al consultar el número de motor del vehículo con la Central de Emergencias 911 se logró establecer que éste tendría un pedido de secuestro por Robo Calificado solicitado por la Subcomisaria N°19 de Esperanza.
Seguidamente se procedió al secuestro del motovehículo y su remisión a la Comisaria 2da para continuar con las actuaciones correspondientes.
Una vez puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno se procedió a trasladar al conductor en calidad de aprehendido.
El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.
Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En la mañana de hoy, en el patio de armas de la Jefatura Departamental de Esperanza, fue puesto formalmente en funciones el recientemente designado Segundo Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Ricardo Oscar Mandar.
Aprehendieron a tres hombres en el acceso a San Carlos Centro que estarían involucrados en al menos un hecho delictivo ocurrido en San Jerónimo Norte
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.
Desde el Consejo de Administración de la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt queremos agradecer públicamente al personal policial que con su rápida y eficaz respuesta permitió frenar el intento de robo que sufrimos hace pocos días en la sede de esta localidad.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.
En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.
