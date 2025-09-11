Comenzó el Torneo Profesional de Tenis del Club Central

Presentaron el 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club CentralPolideportivo11 de septiembre de 2025
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.
En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.Polideportivo11 de septiembre de 2025
El mismo comenzó este jueves y culmina el próximo domingo y cuenta con la participación de 40 tenistas de primer nivel.
En este sentido se refirieron el Presidente del Club Central Daniel Berardo, el Gerente Financiero de la Asociación Mutual del Club Central Juan Carlos Scotta, el Intendente Juan José Placenzotti y el coordinador del evento “Lucho” Coudannes.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.
El Club A. Argentino se enorgullece en anunciar que los jugadores Valentín Acosta y Mauricio Bertaina fueron convocados para participar del entrenamiento de la Preselección U13 de la Asociación Santafesina de Básquet.
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.
El piloto de San Carlos Centro, Santa Fe; estará participando de la Pretemporada europea de velocidad con el Hadden Sports de España. El joven de 14 años y campeón Latinoamericano de R15, se sumará a los trabajos deportivos que realizará con el equipo español y también junto al argentino Lucas Gutiérrez, actual piloto de la Copa Yamaha R7.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.
El sábado 6 de septiembre a la hora 21:00 el Club Central San Carlos festeja 99 años de vida institucional con una Cena Aniversario en Letoile Disco.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos.
Tras dos meses de trabajo, el pleno de la Convención Reformadora sancionó el nuevo texto de la Constitución provincial, que modificó 42 artículos e incorporó otros 46.
Destacó el carácter histórico del proceso y el compromiso de los 69 convencionales, en especial de los 12 integrantes del bloque Más para Santa Fe, al que agradeció por la confianza y la tarea compartida.
El consumo regular de alimentos ricos en vitamina D y la exposición solar controlada son medidas eficaces para evitar complicaciones asociadas a la insuficiencia de este micronutriente, según recomendaciones de sociedades científicas y expertos en nutrición.
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.