Comenzó el Torneo Profesional de Tenis del Club Central

En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.

Polideportivo11 de septiembre de 2025
ScreenHunter_088

El mismo comenzó este jueves y culmina el próximo domingo y cuenta con la participación de 40 tenistas de primer nivel.

En este sentido se refirieron el Presidente del Club Central Daniel Berardo, el Gerente Financiero de la Asociación Mutual del Club Central Juan Carlos Scotta, el Intendente Juan José Placenzotti y el coordinador del evento “Lucho” Coudannes.

Te puede interesar
ScreenHunter_062

Un año más, el Club Central copó Uruguay

Polideportivo09 de septiembre de 2025

El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.

ScreenHunter_175

Benjamín Peralta y el primer paso hacia Europa

Polideportivo31 de agosto de 2025

El piloto de San Carlos Centro, Santa Fe; estará participando de la Pretemporada europea de velocidad con el Hadden Sports de España. El joven de 14 años y campeón Latinoamericano de R15, se sumará a los trabajos deportivos que realizará con el equipo español y también junto al argentino Lucas Gutiérrez, actual piloto de la Copa Yamaha R7.

Lo más visto