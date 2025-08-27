Sesiona el Concejo Municipal

El día 28 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se declara de Interés Municipal y Educativo  los 125 ° Años de Vida al Taller de Educación Manual N° 58 “Luis Borruat”. Presentado por los Concejales, Gabriel Otazo, Carina Bassi, Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Limpieza Integral y Saneamiento de la Cuneta Ubicada frente al Obrador Municipal. Presentado por los Concejales, Gabriel Otazo, Carina Bassi, Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5- Proyecto de  ORDENANZA: Ordena al D.E.M.  la fusión de las dos Paradas de Colectivos ubicadas  sobre  Calle Rivadavia, por una única parada en la misma calle, esquina Lheritier, sobre la acera del sector Este, con mayor dimensión, comodidad y seguridad a los Pasajeros.  Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemi Gorgo. Partido “Somos San Carlos”. –

6- Consideraciones Finales. -

   

