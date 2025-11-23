Duelo por el fallecimiento de agente municipal

Te puede interesar

El rey de los dinosaurios ya está en el Paseo Parque de la Ciudad Locales 21 de noviembre de 2025 La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de continuar embelleciendo y enriqueciendo cada uno de los espacios públicos y en especial el mayor pulmón verde de la ciudad, sitio que día a día es elegido por sancarlinos y visitantes para su pleno disfrute, ha determinado la incorporación de un nuevo atractivo que lo hace aún más especial y admirado por todos: UN TIRANOSAURIO REX A ESCALA REAL (11 metros de largo y 4,80 metros de altura).

Cierre anual de los Talleres Comunales de San Carlos Sud Locales 21 de noviembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del cierre de los diferentes talleres que se estuvieron brindando a lo largo de todo este año 2025.

Convocatoria para artesanos y microemprendedores para la Feria Navideña en San Carlos Sud Locales 20 de noviembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud abre la inscripción para artesanos y microemprendedores de la localidad y la zona que deseen participar de la feria navideña y representación del pesebre viviente, que se realizará el próximo Domingo 21 de Diciembre a partir de las 19 h. en la Plaza “27 de Septiembre”.

“Nuestra Señora Gaucha del Mate en la Plazoleta del Centro Comunitario “Barrio Oeste” Locales 20 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad al acto de INAUGURACIÓN DE LA ERMITA “NUESTRA SEÑORA GAUCHA DEL MATE” a realizarse el DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE.

El Intendente visitó el Jardín Nº85 y recorrió obras realizadas con el F.A.E. Locales 19 de noviembre de 2025 En horas de la mañana de este martes, el Intendente Juan José Placenzotti se reunió con la Directora del Jardín Nº85 Mariel Müller y recorrió las obras realizadas con el Fondo de Asistencia Educativa en el lugar mencionado.