Duelo por el fallecimiento de agente municipal

Las Autoridades y el Personal del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhieren al duelo producido por el fallecimiento del Agente Oscar Alfredo Paez.

Locales23 de noviembre de 2025
ScreenHunter_050

  Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos. Rogamos cristiana resignación.

