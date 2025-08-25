Necrológicas Sentir Carruajes

Condolencias de la Sociedad RuralNecrológicas25 de agosto de 2025
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.Necrológicas25 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro y serán sepultados mañana en el Cementerio Municipal de dicha ciudad. El servicio partirá de la sala a la hora 9:00. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.
Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Desde el Consejo de Administración de la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt queremos agradecer públicamente al personal policial que con su rápida y eficaz respuesta permitió frenar el intento de robo que sufrimos hace pocos días en la sede de esta localidad.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.