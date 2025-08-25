Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.

Necrológicas25 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro y serán sepultados mañana en el Cementerio Municipal de dicha ciudad. El servicio partirá de la sala a la hora 9:00. Servicio Sentir Carruajes.

