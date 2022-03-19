Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 21 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA FANI SOLEDAD 29729153
AGUIRRE SILVINA ESTHER 29979153
AIMAR LUCIANO DANIEL 40702763
AIMARETTI CRISTIAN JOSE 26629762
ALARCON MALENA DAIANA 40036297
ALBRECHT MATÍAS DANIEL 40118629
ALBRECHT CRISTIAN ADRIAN 26208006
ALBRECHT MARTIN ABEL 29179386
ALEGRE GUILLERMO EMANUEL 40036286
ALISIO FLORENCIA SOLEDAD 29287294
ALTAMIRANO BELÉN 40702793
ALVAREZ FACUNDO 40554903
AMBORD RAUL MARCELO 23422906
AMBORT SABRINA AYELEN 40363729
ANDEREGGEN LUCIA MARIA 40363724
ANDRIAN LEONARDO MATÍAS 40891914
ANTONIAZZI SEBASTIAN HUGO 29520275
AVILA CINTIA VALERIA 29377307
BARGE CRISTIAN JAVIER 40055543
BARRIOS MARÍA BELÉN 40891932
BASSI NATALIA SOLEDAD 28567447
BASTIAS CLARISA ANTONELLA 43378266
BAUZA VALERIA 26875567
BELLINI CAMILA LORENA 29185176
BENASSI TOMAS FRANCISCO 40891910
BENITEZ SUSANA CRISTINA 29409588
BERARDO LUIS CÉSAR 29352898
BERNARDI MELISA GUADALUPE 40702772
BERTAINA FERNANDO ELVIO 29793524
BERTOSSI GABRIEL ANDRES 40316671
BERTOSSI CRISTIAN LUIS 26773258
BETTIG AGOSTINA MARINA 39856493
BIANCHI JOAN DARIO 40647421
BLATTER LORENA PAOLA 26855527
BORTOLOZZI ALDANA BELEN 39950817
BRUN NATALIA SOLEDAD 26962123
BURALLI CLAUDIA ROSANA 29496525
BUSCA RITA DANIELA 25116209
CACHIARELLI ROMINA SOLEDAD 26244659
CAFFERATA MARIANO 28429973
CANDIA MARCELO RAMÓN 40554979
CARDOZO ZULMA PATRICIA 29626394
CARREL DARA ANAHÍ 44576272
CARRIZO KUCHEN PEDRO AGUSTIN 38772640
CASCO MARIA JOSE 29179389
CASTAGNO HORACIO SANTIAGO 26055971
CHACON CRISTIAN HUGO 29185143
CHATELEIN MATIAS FABIAN 40363712
CHAVARINI DIEGO ERNESTO 29185192
CHIECHER CLAUDIA OFELIA 25183254
CHUARD FABRICIO 40891383
COLOMBO MARÍA SOL 40702764
CORAZZA DIEGO JOSÉ 29625357
CORNAGLIA SANTIAGO 40891902
CORONEL JORGELINA ELISABET 25651945
COTICHINI EZEQUIEL PABLO 29793501
COULON DANIEL EUGENIO 29373291
DEJON AGUSTINA AILÉN 42559292
DENIS MELANI DAIANA 40036299
DIAZ DANIELA VANINA 26837970
DOBLER AGUSTÍN 40891915
EBERHARDT FRANCO DAMIAN 40277912
EBERHARDT MARCELO FABIÁN 24249777
EBERHARDT SEBASTIÁN LUIS 24240093
EGGEL MAURO CARLOS 40363732
ERBA EMANUEL CESAR ERNESTO 29185169
ESCOBAR VIRGINIA GUADALUPE 40891904
FASSETTA MALVINA SOLEDAD 28513758
FAVATIER GISELA YANINA 29387713
FAVRE CAMILA 39856496
FERNANDEZ MICAELA SOL 40365904
FERNANDEZ ALEJANDRA PAOLA 29190628
FERNANDEZ GEORGINA BETIANA 29625375
FERRERO CARINA GUADALUPE 26937285
FREY ROBERTO ALEJANDRO 29339314
FRUTOS MARCOS ANDRES 23872534
GARCIA CINTIA PAMELA 39856492
GENERO MÓNICA LILIANA 23092942
GIACOSA HERNAN DARIO 29028940
GIMENEZ MARIO ALBERTO 29185164
GIMENEZ MELISA SOLEDAD 29185186
GIMENEZ VALERIA ALEJANDRA 29611794
GODANO DANIEL OSCAR 29793525
GODOY GUSTAVO GABRIEL 29452483
GOMEZ LEANDRO MATÍAS 40363571
GOMEZ MABEL ALEJANDRA 40702805
GOMEZ RAÚL ALEJANDRO 26099552
GOMEZ ALDO BENJAMIN 29657148
GONZALEZ MIRIAM RAMONA 27510720
GONZALEZ BELTRAN MARIELYS 95669043
GRILL NICOLÁS HERNÁN 40702790
GRISETTI NATALIA VERONICA 26152380
GUEVARA AGUSTIN ARMANDO 24473722
GUNTREN VIRGINIA SOLEDAD 40891903
GUT HERNAN ALBERTO 22308872
GUTIERREZ MARINA SOLEDAD 29445713
HAMMERLY SCHLUEP MARCOS AARÓN 40196373
HARTMANN LUCAS DANIEL 29641738
HERMANN VICTOR ESTEBAN 29641743
HERNANDEZ VIRGINIA MICAELA 39950810
IMHOFF NAZARENO 40702783
IMHOFF ENZO FEDERICO 41733330
IMHOFF MARIA EUGENIA 24943914
IMHOFF DAMIAN ALBERTO 29185191
IMHOFF GUILLERMO SERGIO 29352900
IMSAND MARÍA ANGÉLICA 29352887
KELLER MIGUEL ANGEL 29352889
KESSLER PABLO DANIEL 29339319
KLIPAN ANTONELA 40702780
KUCHEN GISELA SOLEDAD 26937281
KUNZ FERNANDO ARIEL 26208010
LANDOLT MARCOS ALBERTO 29185140
LELLI MARIA ANGELICA 25728886
MANGOLDT RODRIGO MATIAS 25651982
MANSILLA FIORELA DELFINA 40365910
MANSILLA DIEGO FERNANDO 39856495
MARTINEZ CAMILA ANABELLA 40702784
MARTINEZ HORACIO ESTEBAN 27527096
MARTORELL HUGO ALBERTO 29221346
MAZZONI ANIBAL GABRIEL 29185161
MEHRING ADRIAN PEDRO 29717857
MENGATTO LUCIA 40647220
MEYNET DEBORA DAIANA 40036272
MEYNET ARIEL GUSTAVO 25283458
MEYNET MARCELO MARIANO 26937296
MINARI ORIANA 40702799
MONTERO MARTIN LEONARDO 25126836
MONTERO MARIA SILVINA 29924539
MONTES NATACHA NOEMI 40055540
MORENO EVANGELINA 29339320
MULLER BRENDA SOLEDAD 40363717
MULLER GUILLERMO PABLO 29352852
MULLER SEBASTIAN ALEJANDRO 29793519
NANZER SUSANA PAOLA 29352878
NERI ERICA JUDIT 27000273
NESSIER ERICA NOEMÍ 40036280
NORIEGA FERNANDA ESTEFANÍA 43301798
NOTTA MARCOS 40646472
NUÑEZ SOFIA 40036292
NUSBAUM ENRIQUE RAFAEL 40920671
OGGIER EVANGELINA MARIA 29352886
OJEDA ALAN LEONEL 40036281
OJEDA ALEJANDRO DANIEL 40167123
OJEDA MARIEL MICAELA 40647135
OLDANI LUCAS 26055981
PALACIOS MILENA AGUSTINA 44292937
PALACIOS CRISTIAN ADOLFO 29500204
PALACIOS EZEQUIEL VIDAL 29927603
PALAVECINO MICAELA BEATRIZ 39950815
PAOLONI YANINA VANESA 29610926
PERALTA KEVIN ANDRÉS 40360669
PEREZ ROCÍO BELÉN 40702773
PEREZ LUCIANO DAVID 26937291
PERREN IVAN LUIS 39856494
PERREN MATÍAS ALAN 40702781
PERREN JAVIER EDUARDO 29352858
PERREN ANALIA SOLEDAD 29185171
PIAGGIO SANTIAGO ANDRÉS 40891928
PIEDRABUENA SOFÍA PAOLA 40705565
PIETRASANTA JUAN PABLO 40036277
PILLONEL ANDREA CECILIA 40310676
PILLONEL ADRIAN JAVIER 23345070
PONJOVICH PAOLA SOLEDAD 29185155
PRONE TICIANO NICOLÁS 40036268
PROPST FAUSTINA LEONOR 40702778
PUTTERO LUCRECIA MARICEL 29500207
QUARTINO FACUNDO IVÁN 40695668
QUESADA CRISTIAN ANTONIO 40875905
QUISPE MAMANI MARTIN 95252238
RAMOS GABRIEL ALEJANDRO 37577992
RAMOS CLAUDIA ALEJANDRA 29578738
REUTEMANN FEDERICO WALTER 29793516
REY AGOSTINA 40702791
RIOS ENZO GUADALUPE 39856490
ROMAN AGUSTÍN ALEXIS 40365908
ROMERO MARÍA ELENA 29793520
ROSALES STELLA MARIS 29618796
RUIZ YANINA JUDITH 29185170
SALVA LUCIANA 40055541
SARETTO MATÍAS FERNANDO 40036264
SARU FERNANDO JAVIER 26244675
SCHAMNE BELÉN 40702795
SCHAMNE SERGIO GUSTAVO 29793533
SCHINNER MATÍAS DAMIÁN 40702768
SCHINNER JOAQUIN CELESTINO 29717859
SCHMIDHALTER DIEGO RAFAEL 40363728
SCHMIDT PATRICIA ELISABET 25276440
SCHMÜTH CAMILA MARILEN 40891381
SIMIONATTO LUCIANA SOLEDAD 26937282
SOSA SANTOS GABRIEL 39950819
SOSA ALCIDES OSCAR 22985589
SOTO CLAUDIO NORBERTO 27525206
STETTLER FEDERICO 23027029
SUAREZ JULIÁN 40554924
TAMI SOFÍA MARÍA 40277911
TECHTERMANN MARIA LAURA 29352879
THEILER IANARA 40702761
TOCI NANCY MABEL 29673047
TONIUTTI ANALÍA VERÓNICA 29185178
TORELLI ARIEL CAMILO 25728855
TORRES ANA BELEN 44429672
TORRES GISELA IRENE 29641744
TOURN LARA ABIGAIL 43493301
TRIVERIO JOAQUIN OSCAR 40363707
VACHINO CECILIA SOLEDAD 29793527
VAIRA MARIA ELISA 29339333
VALLEJOS FEDERICO JULIAN 40785622
VELAZQUEZ MARTINA CELINA 44733493
VERA NICOLAS RAMON 40781264
VERGE NICOLE SOLANGE 44629152
VINDEROLA ANALIA PRISCILA 29251993
VITACOLONNA HECTOR DANIEL 24722681
VOGT ANGEL JESUS 40647219
VOLPATO AGUSTINA BELÉN 40363734
WALKER CARLOS DANTE 20254346
WALKER MARTIN ELVIO 24943964
WEGGENER AXEL GABRIEL 40363730
WEIDMANN BRIAN HÉCTOR 39950811
WELSCHEN MATIAS OMAR 29352869
WERNER RUBEN DARIO 27224498
ZANUTTINI MALENA SOLEDAD 40891907
ZAPATA CARLOS JESÚS MARÍA 29391730
ZARATE CAMILA 40705540
ZINGERLING MARCELA BEATRIZ 26055995
ZUBER ROSANA GUADALUPE 25720199