Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 21 de marzo

Locales 19 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 21 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
07072021-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    FANI SOLEDAD    29729153
AGUIRRE    SILVINA ESTHER    29979153
AIMAR    LUCIANO DANIEL    40702763
AIMARETTI    CRISTIAN JOSE    26629762
ALARCON    MALENA DAIANA    40036297
ALBRECHT    MATÍAS DANIEL    40118629
ALBRECHT    CRISTIAN ADRIAN    26208006
ALBRECHT    MARTIN ABEL    29179386
ALEGRE    GUILLERMO EMANUEL    40036286
ALISIO    FLORENCIA SOLEDAD    29287294
ALTAMIRANO    BELÉN    40702793
ALVAREZ    FACUNDO    40554903
AMBORD    RAUL MARCELO    23422906
AMBORT    SABRINA AYELEN    40363729
ANDEREGGEN    LUCIA MARIA    40363724
ANDRIAN    LEONARDO MATÍAS    40891914
ANTONIAZZI    SEBASTIAN HUGO    29520275
AVILA    CINTIA VALERIA    29377307
BARGE    CRISTIAN JAVIER    40055543
BARRIOS    MARÍA BELÉN    40891932
BASSI    NATALIA SOLEDAD    28567447
BASTIAS    CLARISA ANTONELLA    43378266
BAUZA    VALERIA    26875567
BELLINI    CAMILA LORENA    29185176
BENASSI    TOMAS FRANCISCO    40891910
BENITEZ    SUSANA CRISTINA    29409588
BERARDO    LUIS CÉSAR    29352898
BERNARDI    MELISA GUADALUPE    40702772
BERTAINA    FERNANDO ELVIO    29793524
BERTOSSI    GABRIEL ANDRES    40316671
BERTOSSI    CRISTIAN LUIS    26773258
BETTIG    AGOSTINA MARINA    39856493
BIANCHI    JOAN DARIO    40647421
BLATTER    LORENA PAOLA    26855527
BORTOLOZZI    ALDANA BELEN    39950817
BRUN    NATALIA SOLEDAD    26962123
BURALLI    CLAUDIA ROSANA    29496525
BUSCA    RITA DANIELA    25116209
CACHIARELLI    ROMINA SOLEDAD    26244659
CAFFERATA    MARIANO    28429973
CANDIA    MARCELO RAMÓN    40554979
CARDOZO    ZULMA PATRICIA    29626394
CARREL    DARA ANAHÍ    44576272
CARRIZO KUCHEN    PEDRO AGUSTIN    38772640
CASCO    MARIA JOSE    29179389
CASTAGNO    HORACIO SANTIAGO    26055971
CHACON    CRISTIAN HUGO    29185143
CHATELEIN    MATIAS FABIAN    40363712
CHAVARINI    DIEGO ERNESTO    29185192
CHIECHER    CLAUDIA OFELIA    25183254
CHUARD    FABRICIO    40891383
COLOMBO    MARÍA SOL    40702764
CORAZZA    DIEGO JOSÉ    29625357
CORNAGLIA    SANTIAGO    40891902
CORONEL    JORGELINA ELISABET    25651945
COTICHINI    EZEQUIEL PABLO    29793501
COULON    DANIEL EUGENIO    29373291
DEJON    AGUSTINA AILÉN    42559292
DENIS    MELANI DAIANA    40036299
DIAZ    DANIELA VANINA    26837970
DOBLER    AGUSTÍN    40891915
EBERHARDT    FRANCO DAMIAN    40277912
EBERHARDT    MARCELO FABIÁN    24249777
EBERHARDT    SEBASTIÁN LUIS    24240093
EGGEL    MAURO CARLOS    40363732
ERBA    EMANUEL CESAR ERNESTO    29185169
ESCOBAR    VIRGINIA GUADALUPE    40891904
FASSETTA    MALVINA SOLEDAD    28513758
FAVATIER    GISELA YANINA    29387713
FAVRE    CAMILA    39856496
FERNANDEZ    MICAELA SOL    40365904
FERNANDEZ    ALEJANDRA PAOLA    29190628
FERNANDEZ    GEORGINA BETIANA    29625375
FERRERO    CARINA GUADALUPE    26937285
FREY    ROBERTO ALEJANDRO    29339314
FRUTOS    MARCOS ANDRES    23872534
GARCIA    CINTIA PAMELA    39856492
GENERO    MÓNICA LILIANA    23092942
GIACOSA    HERNAN DARIO    29028940
GIMENEZ    MARIO ALBERTO    29185164
GIMENEZ    MELISA SOLEDAD    29185186
GIMENEZ    VALERIA ALEJANDRA    29611794
GODANO    DANIEL OSCAR    29793525
GODOY    GUSTAVO GABRIEL    29452483
GOMEZ    LEANDRO MATÍAS    40363571
GOMEZ    MABEL ALEJANDRA    40702805
GOMEZ    RAÚL ALEJANDRO    26099552
GOMEZ    ALDO BENJAMIN    29657148
GONZALEZ    MIRIAM RAMONA    27510720
GONZALEZ BELTRAN    MARIELYS    95669043
GRILL    NICOLÁS HERNÁN    40702790
GRISETTI    NATALIA VERONICA    26152380
GUEVARA    AGUSTIN ARMANDO    24473722
GUNTREN    VIRGINIA SOLEDAD    40891903
GUT    HERNAN ALBERTO    22308872
GUTIERREZ    MARINA SOLEDAD    29445713
HAMMERLY SCHLUEP    MARCOS AARÓN    40196373
HARTMANN    LUCAS DANIEL    29641738
HERMANN    VICTOR ESTEBAN    29641743
HERNANDEZ    VIRGINIA MICAELA    39950810
IMHOFF    NAZARENO    40702783
IMHOFF    ENZO FEDERICO    41733330
IMHOFF    MARIA EUGENIA    24943914
IMHOFF    DAMIAN ALBERTO    29185191
IMHOFF    GUILLERMO SERGIO    29352900
IMSAND    MARÍA ANGÉLICA    29352887
KELLER    MIGUEL ANGEL    29352889
KESSLER    PABLO DANIEL    29339319
KLIPAN    ANTONELA    40702780
KUCHEN    GISELA SOLEDAD    26937281
KUNZ    FERNANDO ARIEL    26208010
LANDOLT    MARCOS ALBERTO    29185140
LELLI    MARIA ANGELICA    25728886
MANGOLDT    RODRIGO MATIAS    25651982
MANSILLA    FIORELA DELFINA    40365910
MANSILLA    DIEGO FERNANDO    39856495
MARTINEZ    CAMILA ANABELLA    40702784
MARTINEZ    HORACIO ESTEBAN    27527096
MARTORELL    HUGO ALBERTO    29221346
MAZZONI    ANIBAL GABRIEL    29185161
MEHRING    ADRIAN PEDRO    29717857
MENGATTO    LUCIA    40647220
MEYNET    DEBORA DAIANA    40036272
MEYNET    ARIEL GUSTAVO    25283458
MEYNET    MARCELO MARIANO    26937296
MINARI    ORIANA    40702799
MONTERO    MARTIN LEONARDO    25126836
MONTERO    MARIA SILVINA    29924539
MONTES    NATACHA NOEMI    40055540
MORENO    EVANGELINA    29339320
MULLER    BRENDA SOLEDAD    40363717
MULLER    GUILLERMO PABLO    29352852
MULLER    SEBASTIAN ALEJANDRO    29793519
NANZER    SUSANA PAOLA    29352878
NERI    ERICA JUDIT    27000273
NESSIER    ERICA NOEMÍ    40036280
NORIEGA    FERNANDA ESTEFANÍA    43301798
NOTTA    MARCOS    40646472
NUÑEZ    SOFIA    40036292
NUSBAUM    ENRIQUE RAFAEL    40920671
OGGIER    EVANGELINA MARIA    29352886
OJEDA    ALAN LEONEL    40036281
OJEDA    ALEJANDRO DANIEL    40167123
OJEDA    MARIEL MICAELA    40647135
OLDANI    LUCAS    26055981
PALACIOS    MILENA AGUSTINA    44292937
PALACIOS    CRISTIAN ADOLFO    29500204
PALACIOS    EZEQUIEL VIDAL    29927603
PALAVECINO    MICAELA BEATRIZ    39950815
PAOLONI    YANINA VANESA    29610926
PERALTA    KEVIN ANDRÉS    40360669
PEREZ    ROCÍO BELÉN    40702773
PEREZ    LUCIANO DAVID    26937291
PERREN    IVAN LUIS    39856494
PERREN    MATÍAS ALAN    40702781
PERREN    JAVIER EDUARDO    29352858
PERREN    ANALIA SOLEDAD    29185171
PIAGGIO    SANTIAGO ANDRÉS    40891928
PIEDRABUENA    SOFÍA PAOLA    40705565
PIETRASANTA    JUAN PABLO    40036277
PILLONEL    ANDREA CECILIA    40310676
PILLONEL    ADRIAN JAVIER    23345070
PONJOVICH    PAOLA SOLEDAD    29185155
PRONE    TICIANO NICOLÁS    40036268
PROPST    FAUSTINA LEONOR    40702778
PUTTERO    LUCRECIA MARICEL    29500207
QUARTINO    FACUNDO IVÁN    40695668
QUESADA    CRISTIAN ANTONIO    40875905
QUISPE MAMANI    MARTIN    95252238
RAMOS    GABRIEL ALEJANDRO    37577992
RAMOS    CLAUDIA ALEJANDRA    29578738
REUTEMANN    FEDERICO WALTER    29793516
REY    AGOSTINA    40702791
RIOS    ENZO GUADALUPE    39856490
ROMAN    AGUSTÍN ALEXIS    40365908
ROMERO    MARÍA ELENA    29793520
ROSALES    STELLA MARIS    29618796
RUIZ    YANINA JUDITH    29185170
SALVA    LUCIANA    40055541
SARETTO    MATÍAS FERNANDO    40036264
SARU    FERNANDO JAVIER    26244675
SCHAMNE    BELÉN    40702795
SCHAMNE    SERGIO GUSTAVO    29793533
SCHINNER    MATÍAS DAMIÁN    40702768
SCHINNER    JOAQUIN CELESTINO    29717859
SCHMIDHALTER    DIEGO RAFAEL    40363728
SCHMIDT    PATRICIA ELISABET    25276440
SCHMÜTH    CAMILA MARILEN    40891381
SIMIONATTO    LUCIANA SOLEDAD    26937282
SOSA    SANTOS GABRIEL    39950819
SOSA    ALCIDES OSCAR    22985589
SOTO    CLAUDIO NORBERTO    27525206
STETTLER    FEDERICO    23027029
SUAREZ    JULIÁN    40554924
TAMI    SOFÍA MARÍA    40277911
TECHTERMANN    MARIA LAURA    29352879
THEILER    IANARA    40702761
TOCI    NANCY MABEL    29673047
TONIUTTI    ANALÍA VERÓNICA    29185178
TORELLI    ARIEL CAMILO    25728855
TORRES    ANA BELEN    44429672
TORRES    GISELA IRENE    29641744
TOURN    LARA ABIGAIL    43493301
TRIVERIO    JOAQUIN OSCAR    40363707
VACHINO    CECILIA SOLEDAD    29793527
VAIRA    MARIA ELISA    29339333
VALLEJOS    FEDERICO JULIAN    40785622
VELAZQUEZ    MARTINA CELINA    44733493
VERA    NICOLAS RAMON    40781264
VERGE    NICOLE SOLANGE    44629152
VINDEROLA    ANALIA PRISCILA    29251993
VITACOLONNA    HECTOR DANIEL    24722681
VOGT    ANGEL JESUS    40647219
VOLPATO    AGUSTINA BELÉN    40363734
WALKER    CARLOS DANTE    20254346
WALKER    MARTIN ELVIO    24943964
WEGGENER    AXEL GABRIEL    40363730
WEIDMANN    BRIAN HÉCTOR    39950811
WELSCHEN    MATIAS OMAR    29352869
WERNER    RUBEN DARIO    27224498
ZANUTTINI    MALENA SOLEDAD    40891907
ZAPATA    CARLOS JESÚS MARÍA    29391730
ZARATE    CAMILA    40705540
ZINGERLING    MARCELA BEATRIZ    26055995
ZUBER    ROSANA GUADALUPE    25720199

Te puede interesar

Te puede interesar