Nuevo camión 0 km para la Comuna de San Carlos Sud

Una nueva unidad 0 km se suma al parque de herramientas y maquinarias de la Comuna de San Carlos Sud.

Locales10 de septiembre de 2025
ScreenHunter_075

Se trata de un camión marca “Iveco” modelo “Tector”  210hp, sobre el cual se colocará un nuevo tanque de riego también adquirido por la gestión comunal con el fin de seguir brindando y mejorando la prestación de los servicios a la comunidad.

Te puede interesar
ScreenHunter_077

Obras y mejoras en el CEF Nº 44 con aportes del municipio

Locales10 de septiembre de 2025

El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Centro de Educación Física Nº 44 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

ScreenHunter_076

Permanente capacitación en Niñez, Adolescencia y Familia

Locales10 de septiembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participa actualmente del Curso de Posgrado “PRÁCTICAS, SABERES Y DESAFÍOS… UNA REVISIÓN CRÍTICA A 20 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA” dictado por la Universidad Nacional del Litoral.

ScreenHunter_058

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales09 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

ScreenHunter_004

Capacitación para motociclistas con canje de cascos

Locales09 de septiembre de 2025

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.

Lo más visto
ScreenHunter_004

Capacitación para motociclistas con canje de cascos

Locales09 de septiembre de 2025

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.

ScreenHunter_049

“Cruce de miradas” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Locales08 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “CRUCE DE MIRADAS”, exposición de obras de arte en el plano y en el espacio de artistas visuales del Litoral, que tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 hs.

ScreenHunter_058

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales09 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

ScreenHunter_062

Un año más, el Club Central copó Uruguay

Polideportivo09 de septiembre de 2025

El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.