Nuevo camión 0 km para la Comuna de San Carlos Sud

Te puede interesar

Obras y mejoras en el CEF Nº 44 con aportes del municipio Locales 10 de septiembre de 2025 El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Centro de Educación Física Nº 44 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

Permanente capacitación en Niñez, Adolescencia y Familia Locales 10 de septiembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participa actualmente del Curso de Posgrado “PRÁCTICAS, SABERES Y DESAFÍOS… UNA REVISIÓN CRÍTICA A 20 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA” dictado por la Universidad Nacional del Litoral.

Curso gratuito de reanimación cardiopulmonar (RCP) en San Carlos Sud Locales 09 de septiembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud invita a participar del Curso de Reanimación Cardiopulmonar “RCP” que brindarán de manera gratuita los Bomberos Voluntarios de San Carlos.

Se habilitó un nuevo sector pavimentado Locales 09 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Capacitación para motociclistas con canje de cascos Locales 09 de septiembre de 2025 En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.

COCREAR brinda un nuevo webinar gratuito ¿Cómo imaginás el aporte de las nuevas generaciones en tu empresa? Locales 08 de septiembre de 2025 Muchas empresas han comenzado a adaptarse, pero todavía queda camino por recorrer. Las nuevas formas de trabajar exigen más flexibilidad, innovación y espacios de colaboración que valoren tanto la experiencia como la frescura de las nuevas generaciones.