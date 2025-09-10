La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para comprar un compactador de residuos de carga trasera

Locales09 de septiembre de 2025
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.
Necrológicas06 de septiembre de 2025
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
Locales08 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “CRUCE DE MIRADAS”, exposición de obras de arte en el plano y en el espacio de artistas visuales del Litoral, que tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 hs.
Locales08 de septiembre de 2025
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Política08 de septiembre de 2025
Esta mañana, el Concejal Gabriel Otazo y la Concejal electa por el Partido Alternativa Sancarlina, Judith Perren, mantuvieron un importante encuentro con el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, y con la Directora de la Zona Norte, Judith Galletti.
Locales09 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Locales09 de septiembre de 2025
La Comuna de San Carlos Sud invita a participar del Curso de Reanimación Cardiopulmonar “RCP” que brindarán de manera gratuita los Bomberos Voluntarios de San Carlos.
Polideportivo09 de septiembre de 2025
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.