Apple presentó el iPhone 17: precio, características y todo lo que hay que saber

Apple presentó el iPhone 17, su nuevo buque insignia que eleva aún más el estándar de excelencia establecido por el iPhone 16. Este modelo, acompañado por el iPhone 17 Max, iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone Air, introduce un diseño renovado, cámaras mejoradas, un chip de última generación y la mayor autonomía en la historia de los iPhone, consolidándose como el smartphone más avanzado de la compañía.

• Diseño innovador y robusto

El iPhone 17 estrena un diseño de aluminio que mejora la disipación de calor, complementado por una cámara de vapor para optimizar la refrigeración. Este diseño no solo es funcional, sino también estéticamente distintivo.

El módulo de cámaras traseras abandona el formato cuadrado utilizado desde el iPhone 11 y se transforma en un rectángulo que abarca todo el ancho del dispositivo, albergando tres sensores, el flash y el sensor LiDAR.

Otro cambio notable está en la parte trasera, donde el cristal se reduce a una pequeña zona necesaria para la carga inalámbrica, dejando que el chasis de aluminio domine el diseño. Este enfoque no solo aporta un aspecto novedoso, sino que también refuerza la durabilidad del dispositivo.

• Potencia sin precedentes con el chip A19 Pro

El corazón del iPhone 17 Pro Max es el chip A19 Pro, descrito por Apple como el procesador para smartphones más potente del mundo. Fabricado en un proceso de 3 nanómetros, cuenta con 6 núcleos de CPU de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia y 6 núcleos de GPU, ofreciendo un equilibrio excepcional entre potencia y eficiencia energética. Este chip no solo mejora el rendimiento, sino que también contribuye a la extraordinaria autonomía del dispositivo.

• Autonomía histórica

Apple logró que el iPhone 17 Pro Max sea el iPhone con mayor duración de batería de la historia, gracias a una batería de mayor capacidad y la eficiencia del chip A19 Pro. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la capacidad, la compañía asegura que este modelo supera a todos sus predecesores en este aspecto.

• Cámaras de última generación

El apartado fotográfico da un salto significativo. Las tres cámaras traseras del iPhone 17 Pro Max alcanzan los 48 megapíxeles cada una, incluyendo una cámara principal, una cámara teleobjetivo con zoom óptico de 8x y una cámara ultra gran angular.

Estas mejoras permiten capturar imágenes con un nivel de detalle sin precedentes. Además, la cámara frontal se actualiza a 18 megapíxeles con un sensor cuadrado que elimina la necesidad de girar el dispositivo para fotos en modo apaisado, incorporando tecnologías como Center Stage.

• Pantalla más brillante y resistente

El iPhone 17 Pro Max mantiene su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion (tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz) y TrueTone. Esta generación alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, que puede mantenerse durante más tiempo, ideal para entornos con mucha luz.

La pantalla está protegida por Ceramic Shield 2, una versión mejorada que ofrece mayor resistencia a arañazos y caídas.

• Precio y disponibilidad

Apple decidió mantener los precios de la generación anterior, una decisión que sorprenderá a muchos. El iPhone 17 Pro Max tiene un precio de salida de 1.199 dólares. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre, y el lanzamiento oficial está programado para el 19 de septiembre.

• Un nuevo estándar en la gama alta

Con el iPhone 17 Pro Max, Apple redefine una vez más lo que significa un smartphone de gama alta. Su combinación de diseño innovador, potencia, cámaras de alta resolución y una autonomía récord lo posicionan como un referente en el mercado, consolidando la apuesta de Apple por la excelencia tecnológica. Fuente: Cadena3