Obras y mejoras en el CEF Nº 44 con aportes del municipio

Dichos fondos fueron destinados a la ejecución de obras de conservación y optimización edilicia como impermeabilización y pintura de paredes exteriores, incorporación de letras identificatorias en fachada y siluetas alusivas a las distintas disciplinas rodeando el perímetro, montaje y colocación de rejas metálicas para cerramiento, seguridad y conservación del predio, entre otras.

En recorrida junto a Directivos el Jefe de Gobierno expresó a los medios de comunicación: “Comenzamos como todos los años con la recorrida por los distintos establecimientos educativos de la ciudad para mostrar a la comunidad el destino de este aporte millonario que venimos haciendo de forma ininterrumpida y que resulta tan importante y significativo a la hora de dar respuesta a muchas de las necesidades que tienen las escuelas. Muy contentos de ver como el CEF crece constantemente, de poder estar acompañando cada una de las actividades que proponen, que son muchas, cada vez más, y de ver como en general este sector de la ciudad ha cambiado y ha mejorado tanto en los últimos años, con obras y más obras. Redoblamos por supuesto el compromiso con la educación, la educación es la base, siempre lo decimos, es el futuro, y el futuro no se habla, se construye.”