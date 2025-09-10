Obras y mejoras en el CEF Nº 44 con aportes del municipio

Nuevo camión 0 km para la Comuna de San Carlos SudLocales10 de septiembre de 2025
Una nueva unidad 0 km se suma al parque de herramientas y maquinarias de la Comuna de San Carlos Sud.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Centro de Educación Física Nº 44 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.Locales10 de septiembre de 2025
Dichos fondos fueron destinados a la ejecución de obras de conservación y optimización edilicia como impermeabilización y pintura de paredes exteriores, incorporación de letras identificatorias en fachada y siluetas alusivas a las distintas disciplinas rodeando el perímetro, montaje y colocación de rejas metálicas para cerramiento, seguridad y conservación del predio, entre otras.
En recorrida junto a Directivos el Jefe de Gobierno expresó a los medios de comunicación: “Comenzamos como todos los años con la recorrida por los distintos establecimientos educativos de la ciudad para mostrar a la comunidad el destino de este aporte millonario que venimos haciendo de forma ininterrumpida y que resulta tan importante y significativo a la hora de dar respuesta a muchas de las necesidades que tienen las escuelas. Muy contentos de ver como el CEF crece constantemente, de poder estar acompañando cada una de las actividades que proponen, que son muchas, cada vez más, y de ver como en general este sector de la ciudad ha cambiado y ha mejorado tanto en los últimos años, con obras y más obras. Redoblamos por supuesto el compromiso con la educación, la educación es la base, siempre lo decimos, es el futuro, y el futuro no se habla, se construye.”
Una nueva unidad 0 km se suma al parque de herramientas y maquinarias de la Comuna de San Carlos Sud.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participa actualmente del Curso de Posgrado “PRÁCTICAS, SABERES Y DESAFÍOS… UNA REVISIÓN CRÍTICA A 20 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA” dictado por la Universidad Nacional del Litoral.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación pública N° 06/2025 (Ordenanza N° 1655/25) para comprar un compactador de residuos de carga trasera.
La Comuna de San Carlos Sud invita a participar del Curso de Reanimación Cardiopulmonar “RCP” que brindarán de manera gratuita los Bomberos Voluntarios de San Carlos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.
Muchas empresas han comenzado a adaptarse, pero todavía queda camino por recorrer. Las nuevas formas de trabajar exigen más flexibilidad, innovación y espacios de colaboración que valoren tanto la experiencia como la frescura de las nuevas generaciones.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “CRUCE DE MIRADAS”, exposición de obras de arte en el plano y en el espacio de artistas visuales del Litoral, que tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 hs.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Esta mañana, el Concejal Gabriel Otazo y la Concejal electa por el Partido Alternativa Sancarlina, Judith Perren, mantuvieron un importante encuentro con el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, y con la Directora de la Zona Norte, Judith Galletti.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
La Comuna de San Carlos Sud invita a participar del Curso de Reanimación Cardiopulmonar “RCP” que brindarán de manera gratuita los Bomberos Voluntarios de San Carlos.
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.