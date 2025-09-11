Presentaron el 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central

La misma se llevó a cabo este miércoles en el SUM Raúl Ferrari, en horas de la noche.

En este encuentro, se dio a conocer todos los detalles de este torneo, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Club Central San Carlos.

Lautaro Yost dio la bienvenida y realizó una introducción del evento para dar luego lugar a los expositores del panel, el Presidente del Club Daniel Berardo, el Intendente Juan José Placenzotti y el Gerente Comercial de la Mutual David Tisocco.

También hizo lo propio Verónica Durdos de la Secretaría de Deportes de la Provincia, la referente de fútbol femenino de la institución rojinegra Cielo Eberhardt, el Presidente de este Torneo Adrián Alloa, y el coordinador deportivo, Gonzalo Schmidhalter.

Cabe destacar que participarán del evento cerca de 50 clubes de distintas provincias, 88 equipos de las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 16 y se disputarán 214 partidos.