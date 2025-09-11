Presentaron el 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central

Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
Tecnología10 de septiembre de 2025
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
Policiales10 de septiembre de 2025
El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.
Provinciales10 de septiembre de 2025
La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.
Política10 de septiembre de 2025
El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Videos10 de septiembre de 2025
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos.
Política10 de septiembre de 2025
Tras dos meses de trabajo, el pleno de la Convención Reformadora sancionó el nuevo texto de la Constitución provincial, que modificó 42 artículos e incorporó otros 46.
FedericoSalud11 de septiembre de 2025
El consumo regular de alimentos ricos en vitamina D y la exposición solar controlada son medidas eficaces para evitar complicaciones asociadas a la insuficiencia de este micronutriente, según recomendaciones de sociedades científicas y expertos en nutrición.
Necrológicas11 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.