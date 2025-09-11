Comenzó el Torneo Profesional de Tenis del Club Central

En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.

Videos11 de septiembre de 2025

El mismo comenzó este jueves y culmina el próximo domingo y cuenta con la participación de 40 tenistas de primer nivel.

En este sentido se refirieron el Presidente del Club Central Daniel Berardo, el Gerente Financiero de la Asociación Mutual del Club Central Juan Carlos Scotta, el Intendente Juan José Placenzotti y el coordinador del evento “Lucho” Coudannes.

