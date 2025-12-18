CONSOLA MINI GAME BOX 400 IN 1

Necrológicas12 de diciembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Policiales16 de diciembre de 2025
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
Locales17 de diciembre de 2025
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
Necrológicas17 de diciembre de 2025
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Política17 de diciembre de 2025
El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Policiales17 de diciembre de 2025
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte.
Tecnología17 de diciembre de 2025
La nueva función de Google Translate permite escuchar traducciones instantáneas directamente en auriculares, replicando el tono y la entonación. El sistema ya está disponible en versión beta para Android en algunos países.
Policiales17 de diciembre de 2025
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles.
Salud18 de diciembre de 2025
Es una de las actividades físicas más elegidas por su facilidad y accesibilidad, pero sus efectos sobre el cuerpo van mucho más allá de lo que se suele pensar.
Salud18 de diciembre de 2025
Especialistas de Harvard explican que esta fruta no eleva la glucosa por sí sola, sino según la porción y el contexto de la comida. Consumirla con moderación ayuda a evitar aumentos rápidos de la glucosa.