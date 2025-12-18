CONSOLA MINI GAME BOX 400 IN 1

CONSOLA MINI GAME BOX 400 IN 1

Clasificados18 de diciembre de 2025
ScreenHunter_496

-Los 400 juegos clásicos incorporados te llevan de regreso a tu infancia.
-Pantalla super ancha LCD de 3.0 pulgadas, sistema de juego digital.
-Idiomas: inglés y chino.
-Ultra delgado, portátil y moderno, fácil de llevar, puedes jugar mientras viajas o mientras viajas.
-Dispositivo digital multiplataforma, puede jugar en TV.
-Batería: batería recargable de ion litio 1000MA
-Duración de la bateria 6 hs.

La caja incluye:

1 consola de juegos Retro FC
1 manual de usuario
1 cable AV
1 cable USB

LINK Computers – 9 de Julio 543 – San Carlos Centro - Whatsapp - Cel: 03404-15438600 - [email protected]

Te puede interesar
ScreenHunter_060

CONSOLA PORTATIL Q12

Clasificados18 de diciembre de 2025

El Game Q12 Joystick Edición Q12 es la elección perfecta para los entusiastas de los videojuegos que buscan una experiencia de juego clásica y confiable. Diseñado por la reconocida marca Game, este joystick ofrece un control preciso y una ergonomía que se adapta cómodamente a tus manos, permitiéndote jugar durante horas sin fatiga.

ScreenHunter_059

CONSOLA PORTATIL X7M

Clasificados18 de diciembre de 2025

¡Reviví los mejores clásicos de los videojuegos con la consola portátil Sup X7M! Con 500 juegos retro preinstalados y una pantalla a color de alta calidad, es perfecta para disfrutar en cualquier lugar.

ScreenHunter_010

CONSOLA MINI GAME BOX 500 IN 1

Clasificados18 de diciembre de 2025

Reviví la magia de los videojuegos clásicos en segundos. Esta consola portátil transforma cualquier pantalla en una máquina arcade, ideal para compartir con amigos o revivir tus juegos favoritos de la infancia. Gracias a su tamaño compacto, podés llevarla a cualquier lado y jugar donde quieras, sin complicaciones.

Lo más visto
ScreenHunter_062

Visita al Tiro Federal Argentino Suizo

Locales17 de diciembre de 2025

La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.

ScreenHunter_065

Sesiona el Concejo Municipal

Política17 de diciembre de 2025

El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_066

Incendio en un domicilio de San Carlos Norte

Policiales17 de diciembre de 2025

Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_070

Accidente de tránsito

Policiales17 de diciembre de 2025

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.