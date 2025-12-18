CONSOLA MINI GAME BOX 400 IN 1

-Los 400 juegos clásicos incorporados te llevan de regreso a tu infancia.

-Pantalla super ancha LCD de 3.0 pulgadas, sistema de juego digital.

-Idiomas: inglés y chino.

-Ultra delgado, portátil y moderno, fácil de llevar, puedes jugar mientras viajas o mientras viajas.

-Dispositivo digital multiplataforma, puede jugar en TV.

-Batería: batería recargable de ion litio 1000MA

-Duración de la bateria 6 hs.

La caja incluye:

1 consola de juegos Retro FC

1 manual de usuario

1 cable AV

1 cable USB

