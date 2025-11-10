Joystick para PC NG-2131 Análogo doble vibración

Caracterïsticas:

- 12 Botones de Acción programables

- 2 Palancas Analógicas

- 1 Interruptor Análogo

- 1 Pad de Dirección

- Posee Función "Dual-Shock" (vibración)

- Incluye Cable USB de 1,8 metros

