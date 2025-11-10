Joystick PS3 DoubleShock III

- Nueva versión con vibración

- Mando inalámbrico

- Incluye el botón PS para encender y apagar tu PS3

- Sensor de movimiento sistema intuitivo , seis ejes

- Conexión inalámbrica a la consola vía bluetooth

- Batería recargable vía Usb – (No incluye cable de carga)

- Los botones L2 Y R2 son gatillos

- Los indicadores de jugador muestran cuando el mando esta asignado a uno de los cuatro puertos

LINK Computers – 9 de Julio 543 – San Carlos Centro - Whatsapp - Cel: 03404-15438600 - [email protected] - [email protected]