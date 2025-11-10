Joystick Playstation 2 Analógico Dualshock

El control DUALSHOCK®2 para PlayStation®2 brinda la experiencia de juego más intuitiva, con sensores de presión que vibran con cada acción y con la inclusión de la altamente sensible tecnología de detección de movimiento SIXAXIS®.

Incluso detecta movimientos naturales en tiempo real y una alta precisión en juego interactivo actuado como una extensión natural de tu cuerpo.

LINK Computers – 9 de Julio 543 – San Carlos Centro - Whatsapp - Cel: 03404-15438600 - [email protected] - [email protected]