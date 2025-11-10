Joystick Inalámbrico Alternativo para Sony PS4

Con su función Wireless Controller, se usan de forma inalámbrica y traen incluídos el cable USB para recargar el control.

CARACTERÍSTICAS:

- Función inalámbrica Wireless Controller

- Incluye cable

- Parlante mono integrado

- Panel táctil de 2 puntos, mecanismo de click, tipo capacitivo

- Sistema de detección de movimiento de seis ejes

- Giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes

- Puerto de extensión USB. (Micro B)

- Vibración mejorada

- Dimensiones: 16,2 ancho x 5,2 alto x 9,8 profundidad cm

- Peso: 210gr. (aprox.)

