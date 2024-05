Impresora láser monocromática Brother HL-1200

Ofrece alta calidad de impresión con 2400 x 600 dpi y velocidad de impresión de 21ppm. También cuenta con una bandeja para 150 hojas y modo de ahorro de Tóner. Además, su diseño compacto y moderno ahorra espacio y permite colocarla virtualmente en cualquier sitio. Para ayudarle a reducir el costo de operación, utiliza toner de reemplazo de bajo precio (disponible para la venta).

Características

Su reducido tamaño permite su ubicación sobre cualquier escritorio. Fácil de usar y de sencillo mantenimiento gracias a la carga frontal de los consumibles.

Con su alta velocidad de 21 ppm y su tiempo de primera página en tan solo 10 segundos, tendrás tus trabajos impresos en muy poco tiempo y con alta definición gracias a la resolución de impresión HQ1200 (2.400x600ppm).

Compatible con Windows, Mac y Linux, la impresora HL-1200 cumple con las normas IRAM asegurando eficiencia energética y un diseño ecológico.

Su gran capacidad de entrada de papel (hasta 150 hojas) permite afrontar grandes trabajos sin tener que reemplazar constantemente el papel y con la ranura de alimentación multipropósito, podrás imprimir sobre diferentes tipos de papel: sobres, etiquetas y transparencias cómodamente.

Solo soporta tamaño A4, legal y carta

No incluye cable USB

Impresora

Tecnología de impresión

Tecnología láser blanco y negro

Velocidad de impresión max. Negro

Hasta 21ppm Negro

Velocidad de impresión max. Color (ppm)

N/D

Resoluciones de la Impresión máxima (dpi)

Hasta 2400 x 600 dpi

Capacidad Estandard de Papel (hojas)

Bandeja con capacidad para 150 hojas

Capacidad Opcional de Papel (hojas)

No

Interfaz/interfaces Estandard

USB 2.0 de Velocidad Total

Controlador de Impresión

Windows® Mac OS®

Ciclo de Trabajo Mensual Max.

Hasta 10,000 páginas

Volumen de Impresión Mensual Recomendado

250 a 1,800 páginas

Primera página impresa

Menos de 10 seg

Memoria Estándar (MB)

1MB

Memoria Opcional (MB)

No

Pantalla LCD

No

Velocidad del Procesador (CPU Processor)

200 Mhz

Modo "Ahorro de Tóner"

Sí

Tipos de papel

Papel normal, papel reciclado

Manejo de Papel - Bandeja para Papel

A4, Carta, Legal, Folio

Alimentación Manual - Tamaño del Papel

A4, Carta, Legal, Folio

Bandeja para Papel -Peso del papel

65 a 105 g/m2

Capacidad de Papel - Salida (hojas)

Hasta 50 hojas de 80 g/m2

Energy Star

Si

Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing)

40w / 40w / 380W

Temperaturas Operativas

50 - 90,5 ºF /10 a 32,5 ºC

Margen de Humedad Operativa

20 a 80 % (sin condensación)

Ruido (Preparada/Imprimiendo)

51dB

Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto)

13.3" x 9.3" x 7.4" ( largo 34.0 cm x ancho 23.8 cm x 18.9 alto)

Código UPC

0 1250263560 4

