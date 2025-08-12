Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.

12 de agosto de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala comunal de Gessler y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Comunal de dicha localidad. El servicio partirá de la sala a la hora 15:30. Servicio Sentir Carruajes.

