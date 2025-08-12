Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas12 de agosto de 2025
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.Necrológicas12 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala comunal de Gessler y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Comunal de dicha localidad. El servicio partirá de la sala a la hora 15:30. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
