Fuego en un domicilio

Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.

Videos16 de agosto de 2025

Según se pudo saber, en una propiedad se produjo un principio de incendio que fue controlado por los bomberos. 

ScreenHunter_084

