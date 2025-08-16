Fuego en un domicilio

Último momento: Fuego en un domicilioVideos16 de agosto de 2025
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.
Según se pudo saber, en una propiedad se produjo un principio de incendio que fue controlado por los bomberos.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
La inauguración se realizó en horas de la tarde de este jueves, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.
El Gobierno de San Carlos Centro realizó los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
En horas de la mañana de este lunes comenzaron las capacitaciones en Gastronomía en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”, en el marco del Programa de Capacitaciones en Oficios que el Gobierno de San Carlos Centro desarrolla de manera ininterrumpida.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Cada 15 de agosto se celebra el Día del Lemon Pie, el postre que une la acidez del limón con la dulzura del merengue sobre una base crocante. Conocé su origen y seguí el paso a paso para prepararlo de manera sencilla.
Se llevó a cabo la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y en acción de gracias por los 99 años del Club Central San Carlos.
Expertos detallaron las consecuencias que podría generar el fenómeno, entre ellas, graves problemas en sistemas tecnológicos de vital importancia.
