Último momento: Fuego en un domicilio Videos 16 de agosto de 2025 Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino Argentinito Videos 15 de agosto de 2025 En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.

En San Carlos Sud festejamos el Día del Niño Videos 05 de agosto de 2025 Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.