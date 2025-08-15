Presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino Argentinito

En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.

El Vicepresidente del Club Argentino Marcelo Garnero destacó en la oportunidad, entre otros puntos, “nos sorprende siempre el crecimiento del fútbol femenino, y esperamos que esta edición sea una hermosa oportunidad para que todas las chicas puedan mostrar su talento y disfrutar esta hermosa experiencia”.

Por su lado, el Intendente Juan José Placenzotti puntualizó “desde el gobierno acompañamos siempre estas iniciativas tan importantes del club, y quiero destacar también que la experiencia de participar de estos torneos es lo más importante y les deseo muchos éxitos para todos”.

En tanto, la Presidenta del Torneo Internacional de Fútbol Femenino Argentinito Florencia Avilés expresó  “este año tuvimos récord de equipos por lo que varios de ellos quedaron afuera, esto nos llena de responsabilidad y orgullo y también nos empuja a seguir creciendo año tras año, el Argentinito Femenino hoy es una realidad, es una celebración de la lucha e igualdad, y el derecho que tienen las jugadoras de ocupar en el deporte ese espacio que merecen hace tanto tiempo, nosotros estamos convencidos que el deporte, el compromiso y la pasión no entienden de género sino de oportunidades”. 

A continuación, se proyectó un video institucional con los nombres de los equipos que participarán en esta edición y después se realizó el sorteo de las zonas.

Cabe destacar que este año se lleva a cabo la tercera edición de este torneo organizado por el Club Atlético Argentino, en el que participarán las categorías, Sub 10, Sub 12 y Sub 15.

El mismo se realizará el 30 y 31 de agosto, y participarán clubes de nuestro país, como así también de Uruguay y Brasil.

