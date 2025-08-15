Se inauguró la muestra “Mosaicos, color y movimiento” en el Museo Histórico de la Colonia San CarlosVideos15 de agosto de 2025
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
El Vicepresidente del Club Argentino Marcelo Garnero destacó en la oportunidad, entre otros puntos, “nos sorprende siempre el crecimiento del fútbol femenino, y esperamos que esta edición sea una hermosa oportunidad para que todas las chicas puedan mostrar su talento y disfrutar esta hermosa experiencia”.
Por su lado, el Intendente Juan José Placenzotti puntualizó “desde el gobierno acompañamos siempre estas iniciativas tan importantes del club, y quiero destacar también que la experiencia de participar de estos torneos es lo más importante y les deseo muchos éxitos para todos”.
En tanto, la Presidenta del Torneo Internacional de Fútbol Femenino Argentinito Florencia Avilés expresó “este año tuvimos récord de equipos por lo que varios de ellos quedaron afuera, esto nos llena de responsabilidad y orgullo y también nos empuja a seguir creciendo año tras año, el Argentinito Femenino hoy es una realidad, es una celebración de la lucha e igualdad, y el derecho que tienen las jugadoras de ocupar en el deporte ese espacio que merecen hace tanto tiempo, nosotros estamos convencidos que el deporte, el compromiso y la pasión no entienden de género sino de oportunidades”.
A continuación, se proyectó un video institucional con los nombres de los equipos que participarán en esta edición y después se realizó el sorteo de las zonas.
Cabe destacar que este año se lleva a cabo la tercera edición de este torneo organizado por el Club Atlético Argentino, en el que participarán las categorías, Sub 10, Sub 12 y Sub 15.
El mismo se realizará el 30 y 31 de agosto, y participarán clubes de nuestro país, como así también de Uruguay y Brasil.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.
El Gobierno de San Carlos Centro realizó los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
En horas de la mañana de este lunes comenzaron las capacitaciones en Gastronomía en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”, en el marco del Programa de Capacitaciones en Oficios que el Gobierno de San Carlos Centro desarrolla de manera ininterrumpida.
El Empresario Daniel Alonso solicitó un espacio en nuestro medio de comunicación para comentar la situación que está atravesando.
Una de las propuestas de Turismo Mutual es un viaje a Buenos Aires para asistir al show de “La Sirenita” el sábado 19 de julio y el otro destino es a Bariloche y Esquel el viernes 17 de octubre para disfrutar del espectáculo natural “Tulipanes Patagónicos”. Ambos tienen salida de San Carlos Centro y Gálvez.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2025. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos:
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.
La nostalgia y la durabilidad de los “teléfonos tontos” impulsan un mercado que vende dispositivos clásicos a valores sorprendente
La actualización impacta en los consumos desde el 1° de este mes y responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.
Cada 15 de agosto se celebra el Día del Lemon Pie, el postre que une la acidez del limón con la dulzura del merengue sobre una base crocante. Conocé su origen y seguí el paso a paso para prepararlo de manera sencilla.
