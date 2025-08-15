Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y de acción de gracias por los 99 años del Club Central

Te puede interesar

Becas Progresar 2025: Segunda convocatoria Locales 14 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2025. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos:

Sin servicios comunales para el viernes 15 de agosto en San Carlos Sud Locales 13 de agosto de 2025 La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que el próximo Viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos (según la Ley N° 27.399, art. 7), no se brindarán los servicios y la administración comunal permanecerá cerrada.

Finalizó la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad Locales 13 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Más capacitaciones gratuitas en oficios Locales 12 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

“Mosaicos, color y movimiento” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos Locales 12 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra “MOSAICOS, COLOR Y MOVIMIENTO” del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La misma, se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 14 DE AGOSTO a las 19 hs.