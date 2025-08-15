Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y de acción de gracias por los 99 años del Club Central

Se llevó a cabo la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y en acción de gracias por los 99 años del Club Central San Carlos.

Locales15 de agosto de 2025
ScreenHunter_082

La ceremonia, que celebró el Padre Ariel Beruto, se realizó ayer en horas de la noche en la Parroquia San Carlos Borromeo y contó con la presencia de autoridades, socios y simpatizantes de la institución rojinegra y también feligreses que se acercaron para agradecer bendiciones y dones recibidos y pedir por intenciones particulares. 

 ScreenHunter_083

Te puede interesar
ScreenHunter_073

Becas Progresar 2025: Segunda convocatoria

Locales14 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2025. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos:

ScreenHunter_066

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales12 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

ScreenHunter_059

5.620 Mts. de caños para el Gasoducto del Área Industrial

Locales11 de agosto de 2025

En el marco de la Obra de Ejecución, Construcción y Puesta en Marcha del Gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro, se recibió, por estos días, la totalidad de los caños adquiridos a la empresa TUBOS ARGENTINOS S.A., firma adjudicataria según lo actuado con motivo de la Licitación Pública Nacional Nº 001/25.

Lo más visto
ScreenHunter_073

Becas Progresar 2025: Segunda convocatoria

Locales14 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2025. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos: