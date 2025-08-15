Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y de acción de gracias por los 99 años del Club Central

Se inauguró la muestra “Mosaicos, color y movimiento” en el Museo Histórico de la Colonia San CarlosLocales15 de agosto de 2025
La inauguración se realizó en horas de la tarde de este jueves, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
Se llevó a cabo la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y en acción de gracias por los 99 años del Club Central San Carlos.Locales15 de agosto de 2025
La ceremonia, que celebró el Padre Ariel Beruto, se realizó ayer en horas de la noche en la Parroquia San Carlos Borromeo y contó con la presencia de autoridades, socios y simpatizantes de la institución rojinegra y también feligreses que se acercaron para agradecer bendiciones y dones recibidos y pedir por intenciones particulares.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2025. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos:
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que el próximo Viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos (según la Ley N° 27.399, art. 7), no se brindarán los servicios y la administración comunal permanecerá cerrada.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra “MOSAICOS, COLOR Y MOVIMIENTO” del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La misma, se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 14 DE AGOSTO a las 19 hs.
En el marco de la Obra de Ejecución, Construcción y Puesta en Marcha del Gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro, se recibió, por estos días, la totalidad de los caños adquiridos a la empresa TUBOS ARGENTINOS S.A., firma adjudicataria según lo actuado con motivo de la Licitación Pública Nacional Nº 001/25.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.
La nostalgia y la durabilidad de los “teléfonos tontos” impulsan un mercado que vende dispositivos clásicos a valores sorprendente
La actualización impacta en los consumos desde el 1° de este mes y responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.
Cada 15 de agosto se celebra el Día del Lemon Pie, el postre que une la acidez del limón con la dulzura del merengue sobre una base crocante. Conocé su origen y seguí el paso a paso para prepararlo de manera sencilla.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.