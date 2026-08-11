Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- Introducción a la IA generativa

- Estrategias de Marketing Digital

- Firma Digital

- Prevención en el Ámbito Educativo

- Introducción al Diseño de Experiencia de Usuario

- Almacenamiento y Utilización de la Nube

- Comunicación Efectiva

- Algoritmos de Programación

- Ciudadanía Digital

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.