Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
11 de agosto de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

-          Introducción a la IA generativa
-          Estrategias de Marketing Digital
-          Firma Digital
-          Prevención en el Ámbito Educativo
-          Introducción al Diseño de Experiencia de Usuario
-          Almacenamiento y Utilización de la Nube
-          Comunicación Efectiva
-          Algoritmos de Programación
-          Ciudadanía Digital

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.
   Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.

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