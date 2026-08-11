Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
- Introducción a la IA generativa
- Estrategias de Marketing Digital
- Firma Digital
- Prevención en el Ámbito Educativo
- Introducción al Diseño de Experiencia de Usuario
- Almacenamiento y Utilización de la Nube
- Comunicación Efectiva
- Algoritmos de Programación
- Ciudadanía Digital
Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.
Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.